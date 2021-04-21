可惡霸凌！英13歲少女遭圍毆 過程還被上傳社群網站

英國一名13歲少女在放學途中慘遭他校同學霸凌。示意圖。（歐新社資料照）

2021/04/21 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕青少年霸凌事件頻傳！英國一名13歲少女在社群網站上認識了他校同學，沒想到放學途中竟遭這些同學圍毆，過程還被錄下來上傳社群網站，讓少女媽媽氣炸。

據英國媒體《Echo》報導，英國少女奧莉維亞麥康納（Olivia Mckenna）是利物浦天主教學校的學生，她19日放學後步行於街道上，在經過地鐵站外時遭3名少女團團圍住。

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這些青少女凶狠地扯奧莉維亞的頭髮、毆打她，還用粗魯言語辱罵她，雖然奧莉維亞試著反抗，但她們不斷慫恿周圍朋友加入，讓奧莉維亞無法脫身。更誇張的是，雖一旁有大人經過，但卻無人出面阻止。這群可惡的少女終於罷手時，還惡狠狠地喊，「我會他x的揍死妳，妳這他x的垃圾！」

奧莉維亞被扯到前額頭髮都沒了，臉上滿是腳印，背部也布滿瘀青。

對此，奧莉維亞的媽媽維多利亞布朗（Victoria Brown）表示，女兒是從社群網站認識這些人的，但不曉得為什麼女兒會被這些人盯上。

布朗說，沒想到社群網站竟可用來策畫圍毆，讓她覺得很恐怖，「這種事不能再發生了，事情本來有可能更糟，民眾須提升警覺性以防霸凌再度發生。」

警方目前已看過此霸凌影片，正在調查以釐清真相。

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