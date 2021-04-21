悚！水泥車撞上後「推撞」大卡車 轎車慘遭「1秒奪命夾殺」

45歲巴西男子瑪西奧開著轎車載一家五口出門，未料駕車途中竟遭後方大卡車撞擊。（圖翻攝自JL2edicao推特）

2021/04/21 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕巴西帕拉州（Pará）本月19日發生一起驚悚車禍，45歲男子瑪西奧（Marcio Ramos）開車載妻子和3個孩子出門，未料前往卡斯塔尼亞爾的路上竟遭後方水泥車追撞，轎車當場「推撞」前方的大卡車，不到一秒車體就被壓扁，5人當場喪命。

綜合外媒報導，本月19日下午2點左右，瑪西奧開車載著39歲的妻子狄娜（Dina Charlene）和3名孩子（17歲、2歲、1歲），共5人從聖瑪麗亞杜帕拉前往卡斯塔尼亞爾，未料轎車行駛途中，竟遭載滿水泥的大卡車大力撞擊。

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報導提到，遭撞擊的轎車瞬間承受巨大「衝力」，整台車體向前「推撞」前方的大卡車，全程僅不到1秒的時間，車體就像鐵餅一般地被夾扁，相當驚悚，而救難人員趕赴現場後因救援困難，只好使用大型機具切割車體才能將人拉出。

報導也說，救援人員表示，到場時本以為車中只有1人受困，利用工具將車體分解後才發現還有4名死者，而從後方撞擊轎車的肇禍司機已被警察逮捕，接受調查，警方初步推測有可能是駕駛使用手機、過勞或是吸毒釀禍，當地政府也為瑪西奧一家哀悼3天。

Imagens impressionantes mostram o momento do trágico acidente na Br-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. pic.twitter.com/Ovfe4ZLGhx — JL2 - TV Liberal （@JL2edicao） April 19, 2021

承受巨大衝擊力道的轎車（紅框處）當場遭「推撞」前方另一台大卡車，1秒內車體就被壓扁，5口不幸慘死。（圖翻攝自JL2edicao推特）

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