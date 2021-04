悚！水泥車撞上後「推撞」大卡車 轎車慘遭「1秒奪命夾殺」

2021/04/21 12:48

〔即時新聞/綜合報導〕巴西帕拉州(Pará)本月19日發生一起驚悚車禍,45歲男子瑪西奧(Marcio Ramos)開車載妻子和3個孩子出門,未料前往卡斯塔尼亞爾的路上竟遭後方水泥車追撞,轎車當場「推撞」前方的大卡車,不到一秒車體就被壓扁,5人當場喪命。

綜合外媒報導,本月19日下午2點左右,瑪西奧開車載著39歲的妻子狄娜(Dina Charlene)和3名孩子(17歲、2歲、1歲),共5人從聖瑪麗亞杜帕拉前往卡斯塔尼亞爾,未料轎車行駛途中,竟遭載滿水泥的大卡車大力撞擊。

報導提到,遭撞擊的轎車瞬間承受巨大「衝力」,整台車體向前「推撞」前方的大卡車,全程僅不到1秒的時間,車體就像鐵餅一般地被夾扁,相當驚悚,而救難人員趕赴現場後因救援困難,只好使用大型機具切割車體才能將人拉出。

報導也說,救援人員表示,到場時本以為車中只有1人受困,利用工具將車體分解後才發現還有4名死者,而從後方撞擊轎車的肇禍司機已被警察逮捕,接受調查,警方初步推測有可能是駕駛使用手機、過勞或是吸毒釀禍,當地政府也為瑪西奧一家哀悼3天。

Imagens impressionantes mostram o momento do trágico acidente na Br-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. pic.twitter.com/Ovfe4ZLGhx