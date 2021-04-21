為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！水泥車撞上後「推撞」大卡車 轎車慘遭「1秒奪命夾殺」

    45歲巴西男子瑪西奧開著轎車載一家五口出門，未料駕車途中竟遭後方大卡車撞擊。（圖翻攝自JL2edicao推特）

    45歲巴西男子瑪西奧開著轎車載一家五口出門，未料駕車途中竟遭後方大卡車撞擊。（圖翻攝自JL2edicao推特）

    2021/04/21 12:48

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西帕拉州（Pará）本月19日發生一起驚悚車禍，45歲男子瑪西奧（Marcio Ramos）開車載妻子和3個孩子出門，未料前往卡斯塔尼亞爾的路上竟遭後方水泥車追撞，轎車當場「推撞」前方的大卡車，不到一秒車體就被壓扁，5人當場喪命。

    綜合外媒報導，本月19日下午2點左右，瑪西奧開車載著39歲的妻子狄娜（Dina Charlene）和3名孩子（17歲、2歲、1歲），共5人從聖瑪麗亞杜帕拉前往卡斯塔尼亞爾，未料轎車行駛途中，竟遭載滿水泥的大卡車大力撞擊。

    報導提到，遭撞擊的轎車瞬間承受巨大「衝力」，整台車體向前「推撞」前方的大卡車，全程僅不到1秒的時間，車體就像鐵餅一般地被夾扁，相當驚悚，而救難人員趕赴現場後因救援困難，只好使用大型機具切割車體才能將人拉出。

    報導也說，救援人員表示，到場時本以為車中只有1人受困，利用工具將車體分解後才發現還有4名死者，而從後方撞擊轎車的肇禍司機已被警察逮捕，接受調查，警方初步推測有可能是駕駛使用手機、過勞或是吸毒釀禍，當地政府也為瑪西奧一家哀悼3天。

    承受巨大衝擊力道的轎車（紅框處）當場遭「推撞」前方另一台大卡車，1秒內車體就被壓扁，5口不幸慘死。（圖翻攝自JL2edicao推特）

    承受巨大衝擊力道的轎車（紅框處）當場遭「推撞」前方另一台大卡車，1秒內車體就被壓扁，5口不幸慘死。（圖翻攝自JL2edicao推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悚！油罐車撞上後「推撞」大巴 計程車慘遭「1秒奪命夾殺」
    2021/04/15 13:56

    悚！油罐車撞上後「推撞」大巴 計程車慘遭「1秒奪命夾殺」
    把休旅車撞上分隔島…連撞2車自己也翻車 男稱精神狀況差
    2021/04/01 17:49

    把休旅車撞上分隔島…連撞2車自己也翻車 男稱精神狀況差

    美國註冊基金掀旋風
    國6客運追撞轎車…施工「帶塞」 舊正到接霧峰系統繼續塞
    2021/03/24 18:23

    國6客運追撞轎車…施工「帶塞」 舊正到接霧峰系統繼續塞
    玩命？妻子遭追撞身亡 他攀車頭「吊掛窗外」30公里不放手
    2021/03/09 23:03

    玩命？妻子遭追撞身亡 他攀車頭「吊掛窗外」30公里不放手
    西濱又撞了！聯結車追撞2大貨車 「夾心」駕駛受困車頭
    2021/03/02 18:17

    西濱又撞了！聯結車追撞2大貨車 「夾心」駕駛受困車頭
    國際今日熱門
    在男友臉上抹奶昔...澳洲性平教育讓人看了霧煞煞
    2021/04/20 14:19

    在男友臉上抹奶昔...澳洲性平教育讓人看了霧煞煞 影片

    防武肺疫情持續蔓延 大阪府今將要求中央發布緊急事態宣言
    2021/04/20 14:08

    防武肺疫情持續蔓延 大阪府今將要求中央發布緊急事態宣言

    可怕！男童遭一群野狗襲擊 「半張臉被咬爛見白骨」亡
    2021/04/20 16:02

    可怕！男童遭一群野狗襲擊 「半張臉被咬爛見白骨」亡

    澳洲抗疫有成！總理：及時對中國封鎖邊境策略奏效
    2021/04/20 14:10

    澳洲抗疫有成！總理：及時對中國封鎖邊境策略奏效

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播