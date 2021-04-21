中國擴張非洲影響力 美軍示警：吉布地海軍基地將可停泊航艦

美國非洲司令部司令湯森透露，中國位於吉布地的海軍基地近期有座新碼頭完工，足以容納一艘航空母艦。圖為山東艦。（美聯社）

2021/04/21 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國在非洲吉布地設有海外基地，該基地位於紅海及亞丁灣交會處，也讓中國在此處影響力不斷擴增，美國非洲司令部司令湯森（Stephen Townsend）週二向美國眾議院軍事委員會透露，中國位於吉布地的海軍基地近期有一座新碼頭完工，足以容納一艘航空母艦。

根據《美國海軍研究所》（USNI） 報導，湯森指出，中國人民解放軍吉布地基地鄰近中國所擁有的商業深水港，解放軍正擴大現有的海軍設施，新建一座碼頭，這座碼頭未來可容納解放軍的航空母艦，中國目前正在非洲尋找其他發展機會。

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解放軍吉布地基地於2017年正式啟用，原本是支援中國在亞丁灣、索馬利亞沿岸的打擊海盜行動，但吉布地基地規模已擴展到可為中國的「藍水海軍」提供後勤補給能力，包括山東號航空母艦、以及目前正在建造的075型兩棲攻擊艦都可適用。

湯森對眾議院軍事委員會表示，中國正打算在非洲的其他地方建造海軍基地或空軍基地，且吉布地基地是中國在非洲擴張最明顯的象徵之一，北京當局也正透過民間管道擴大中國在非洲的存在感。湯森強調：「中國勢力幾乎遍布非洲大陸的任何地方，他們投注了很多心力和資金，也建立了很多關鍵的基礎設施。」

先前《富比士》報導曾指出，吉布地海軍基地的新碼頭估計有341公尺長，可容納中國的新型航艦、兩棲突擊艦或其他大型軍艦。

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