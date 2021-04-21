駕駛座沒人特斯拉撞樹釀2死 死者出發前說：要試試自駕

美國德州休士頓發生一起特斯拉自撞路樹起火燃燒的意外，造成車上2人不幸身亡。（路透）

2021/04/21 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓發生一起特斯拉自撞路樹起火燃燒的意外，造成車上2人不幸身亡，警方發現，肇事特斯拉的駕駛座並沒有人，2名男死者分別坐在副駕及後座，其中1名死者身分曝光，是一名58歲的麻醉醫師，另外還有一名年約70歲的罹難者，有目擊者表示，兩名死者上車前稱要試試特斯拉的自駕功能。

綜合外媒報導，德州休士頓17日發生一起特斯拉自撞路樹的意外，肇禍車輛是2019年出廠的特斯拉「Model S」車款，車輛因車速過快，過彎失控衝出車道，隨後撞上路邊的大樹後起火燒毀，車上2人不幸身亡，不過警方發現「駕駛座上沒有人」，1名死者坐在副駕駛座，另1人則坐在後座。

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1名罹難者是休斯敦一家醫院58歲的麻醉科醫生沃爾納（William Varner），另一位遇難者年約70歲，但身份尚未得到確認；有目擊者向警方表示，這兩人上車前曾說要測試一下這輛特斯拉的自動駕駛功能，不料離開後不久就發生意外。

針對外界質疑自動駕駛釀禍，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）表示，事故車輛沒有打開自動駕駛系統，也未購買全自動輔助駕駛（FSD），馬斯克在推特上稱，特斯拉目前為止所取得的車輛紀錄，發現事發當時，該輛車並未啟動自動駕駛系統（Autopilot），而且這輛車也未購買全自動輔助駕駛（FSD）。

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