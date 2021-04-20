中國女跳車頂大鬧上海車展！官媒護航反轟特斯拉主管「傲慢」

一位中國特斯拉車主大鬧上海車展，在Model 3車頂上大喊「特斯拉煞車失靈」。（擷取自推特）

2021/04/20 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海車展昨日開幕第一天就發生抗議事件，一名女駕駛跳到展場一台特斯拉Model 3車頂抗議後被現場保全帶離，最後被判處行政拘留5日。對此，中國官媒痛批特斯拉主管對此事的回應「傲慢」。

綜合媒體報導，該名鬧事女車主身穿白色印有「煞車失靈」字樣T恤，昨（20）日在上海車展中跑到特斯拉攤位，跳上特斯Model 3的車頂抗議，隨後被保全拖離現場。據報導，該女車主聲稱，今年2月駕駛特斯拉時她的特斯拉Model 3煞車失靈，讓她追撞2輛車，害她4位家人差點喪命，不過特斯拉反駁，數據顯示事故發生時煞車、預警系統都正常運作。

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特斯拉中國副總陶琳事後受訪時指出，「近期的負面都是她貢獻的」、「我們沒有辦法妥協，就是一個新產品發展必經的一個過程」、「我們自己的調研顯示，90%的客戶都願意再次選擇特斯拉」，並暗指鬧事女子背後有人指點。

對此，中國官媒《新華社》今日發表評論文章「特斯拉高管傲慢回應，誰給了特斯拉『不妥協』的底氣」，痛批特斯拉主管傲慢的回應，幾乎讓人感受不到解決問題的誠意。《新華社》並呼籲特斯拉加強監管，維護消費者權益。若有涉嫌「店大欺客」，相關部門也要加強監管。

根據上海市公安局青浦分局聲明，鬧事的32歲張女不顧工作人員勸阻，強行爬上車頂造成該車一定程度受損，音擾亂公共秩序被處以行政拘留5日，警方呼籲消費者通過合理途徑表達訴求維護權益，勿採取過激行為，否則將承擔法律責任。

一名和張女一同到場抗議的特斯拉車主今日也發表聲明，表示誠摯的向保全人員、在場所有人道歉，對於特斯拉回應「絕不妥協」，他表示，他們也「絕不妥協」，「我們敢引起注意，就敢提供證據」，他並表示，解決問題比解決提出問題的人重要多了，希望以後沒有人能夠提出特斯拉的問題，「這是我們所有人的目標」。

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