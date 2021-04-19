為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國強推全國統一必修教材 英國國際學校擬撤出

    中國官方強推「全國統一必修課程」的要求限制，有英國教育專業人士對此表示，受政策影響，不少英國學校如今不願承認自己在中國設有學校，因為這會影響學校的聲譽。（彭博檔案照）

    中國官方強推「全國統一必修課程」的要求限制，有英國教育專業人士對此表示，受政策影響，不少英國學校如今不願承認自己在中國設有學校，因為這會影響學校的聲譽。（彭博檔案照）

    2021/04/19 21:02

    〔中央社〕英國教育專家及國會議員表示，鑑於英國各級教育機構在中國開辦的50所國際學校，在教學上面臨中國官方「全國統一必修課程」的要求限制，這些國際學校正打算遷往越南、埃及等國另行開辦。

    有英國教育專業人士對此表示，受中國這樣的政策影響，不少英國學校如今不願承認自己在中國設有學校，因為這會影響學校的聲譽。

    鑑於龐大的教育市場，以及本國僑民的需要，中國境內10餘年湧現許多外國教育機構開辦的國際學校，從幼兒園到大學都有。其中，英國教育機構是這些國際學校的大宗。

    英國星期日泰晤士報（The Sunday Times）17日報導，北京近年來開始對教育嚴加控管，中國教育部今年3月間更向包括雙語私立學校在內的學校發出新指示，要求各校只要有中國學生，就須安排「全國統一的必修課程」。

    根據報導，由於擔心中國官方的這項限制，會影響學校聲譽，部分英國教育機構在中國開辦的國際學校正打算撤離，轉往越南、埃及及其他非洲國家開辦。

    英國選校雜誌The Good Schools Guide編輯費爾克拉夫（Juliet Fairclough）表示，受中國這樣的政策影響，不少英國學校甚至不願意承認自己在中國設有學校，因為這會影響學校在西方國家家長中的聲譽。

    這些國際學校在中國開辦初期，只錄取持有外國護照的學生。但因國際學校競爭日趨激烈，在擔心招生受影響下，開始有學校錄取中國籍學生，卻也因此被納入中國官方的管轄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誰都逃不過！驚見「敏感詞」 溫家寶也遭微信、媒體禁文
    2021/04/19 00:22

    誰都逃不過！驚見「敏感詞」 溫家寶也遭微信、媒體禁文
    香港懲教署24人排字「國安」 網友驚見「天滅中共」4字
    2021/04/18 06:21

    香港懲教署24人排字「國安」 網友驚見「天滅中共」4字

    探索日本人長壽的秘密 原來他們經常吃這種食物...
    建議「戀愛課」加入大學必修 中國政協委員言論再引發關注
    2021/03/09 10:12

    建議「戀愛課」加入大學必修 中國政協委員言論再引發關注
    「愛國是義務非選擇」香港中聯辦主任駱惠寧：將加強愛國教育
    2020/09/30 16:56

    「愛國是義務非選擇」香港中聯辦主任駱惠寧：將加強愛國教育
    國際今日熱門
    佛洛伊德遭員警壓頸致死案將宣判 主嫌前警官仍拒認罪
    2021/04/18 21:53

    佛洛伊德遭員警壓頸致死案將宣判 主嫌前警官仍拒認罪

    是誰？菲利浦親王「愛丁堡公爵」頭銜 繼承人選曝光了
    2021/04/18 23:12

    是誰？菲利浦親王「愛丁堡公爵」頭銜 繼承人選曝光了

    武漢肺炎》AZ研發改良版疫苗抗南非變種病毒 估年底就緒
    2021/04/18 23:16

    武漢肺炎》AZ研發改良版疫苗抗南非變種病毒 估年底就緒

    同事看不下去 30歲女與多名未成年男童發生關係被捕
    2021/04/18 23:20

    同事看不下去 30歲女與多名未成年男童發生關係被捕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播