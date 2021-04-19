武漢肺炎》印度疫情狂燒！單日27萬確診再創新高 新德里封城一週

印度單日確診病例和死亡人數在週一雙雙創新高。圖為印度民眾排隊等候檢測。（歐新社）

2021/04/19 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續狂燒，今（19）日新增27萬3810人確診，再度刷新單日紀錄；首都新德里將從今晚起封城，為期一週。

綜合外媒報導，印度擁有13億龐大人口，近日疫情升溫，單日確診病例和死亡人數再度雙雙創新高，印度衛生與家庭福利部數據週一公布，新增27萬3810例確診，累計總數達1506萬1919例，死亡增加1619例，累計17萬8769人病歿。

請繼續往下閱讀...

一般情況下，由於週末的測試量較少，週一通報的過去24小時新增病例通常會比前一天的數字要低，但這次的數字卻高於昨天統計的26萬1500例，是印度疫情爆發以來單日最高漲幅。

印度單日確診病例4月5日起天天超過10萬，15日突破20萬，並已連續5天超過20萬，大多數病例來自馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）和新德里，前者週一增加6.8萬多例，後者則增2.5萬多例；死亡則自14日起超過千人。

隨著染疫人數急速上升，各地醫院也出現床位、氧氣和藥物等短缺問題，首都也不例外，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，該城市的醫療系統正處於臨界點，疫情非常危急。

他在電視演說中表示，「如果現在不實施封鎖，我們將面臨更大災難。今晚起封城，直到下週一。」商業活動將停止，交通只能提供基本服務。

克里瓦爾說，「封鎖並不能結束疫情，只能減緩大流行。我們將利用為期一週的封鎖改善醫療系統。」他表示，新德里的醫療系統「承受巨大壓力」，且已經「達到極限」。

另外，截至週一，印度接種近1億2390劑疫苗，數量僅次於美國和中國。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法