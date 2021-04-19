擁288名兒孫！美國最高齡人瑞辭世 享嵩壽116歲

美國最年長人瑞，116歲的海絲特（Hester Ford）於當地時間17日在家中安詳逝世。（美聯社）

2021/04/19 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國最年長人瑞，116歲的海絲特（Hester Ford）於當地時間17日在家中安詳逝世，家人隨侍在側，她擁有288兒孫，其曾孫女發表聲明指出：「她是我們家族的支柱，為我們所有人提供所需的愛、支持以及理解」

據《美聯社》報導，海絲特1905年出生於於南卡羅萊納州農村，出生後在棉花田工作，14歲與先生約翰福特（John Ford）結婚，15歲生下第一個孩子，她總共生下12名孩子，1963年丈夫去世，海絲特未再改嫁，並獨自一人生活直到108歲，因為她在浴室跌倒撞斷肋骨，家人堅持要一起住以便妥善照顧，直到她逝世，享嵩壽116歲（115歲又245天）。

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海絲特擁有12名孩子、68曾孫子、125名曾孫及至少120名玄孫；曾孫女表示：「她不僅代表了我們家族的延續，也代表了美國黑人黑人的種族和文化；她提醒我們，地球上的人們已經走了多遠。」

晚年的海絲特每天早餐都會吃半條香蕉，到屋外走走，玩拼圖，聽福音音樂，被問到長壽的秘訣，她僅表示：「好好的活下去，這就是我所知道的一切。」（I just live right, all I know）

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