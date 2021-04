擁288名兒孫！美國最高齡人瑞辭世 享嵩壽116歲

美國最年長人瑞,116歲的海絲特(Hester Ford)於當地時間17日在家中安詳逝世。(美聯社)

2021/04/19 13:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國最年長人瑞,116歲的海絲特(Hester Ford)於當地時間17日在家中安詳逝世,家人隨侍在側,她擁有288兒孫,其曾孫女發表聲明指出:「她是我們家族的支柱,為我們所有人提供所需的愛、支持以及理解」

據《美聯社》報導,海絲特1905年出生於於南卡羅萊納州農村,出生後在棉花田工作,14歲與先生約翰福特(John Ford)結婚,15歲生下第一個孩子,她總共生下12名孩子,1963年丈夫去世,海絲特未再改嫁,並獨自一人生活直到108歲,因為她在浴室跌倒撞斷肋骨,家人堅持要一起住以便妥善照顧,直到她逝世,享嵩壽116歲(115歲又245天)。

請繼續往下閱讀...

海絲特擁有12名孩子、68曾孫子、125名曾孫及至少120名玄孫;曾孫女表示:「她不僅代表了我們家族的延續,也代表了美國黑人黑人的種族和文化;她提醒我們,地球上的人們已經走了多遠。」

晚年的海絲特每天早餐都會吃半條香蕉,到屋外走走,玩拼圖,聽福音音樂,被問到長壽的秘訣,她僅表示:「好好的活下去,這就是我所知道的一切。」(I just live right, all I know)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法