為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》水花四濺畫面曝光！二戰轟炸機因故障而在海上墜毀

    墜毀瞬間四處濺起大量水花，所幸飛行員沒有受傷。（圖翻攝自Amber Ditmer臉書）

    墜毀瞬間四處濺起大量水花，所幸飛行員沒有受傷。（圖翻攝自Amber Ditmer臉書）

    2021/04/19 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州17、18日舉辦為期2天的「2021可可海灘航空展（Cocoa Beach Air Show 2021）」，未料一架曾在二戰太平洋戰場執勤的TBM-3E復仇者式轟炸機（TBM-3E Avenger）因機械故障而在海上墜毀，所幸飛行員沒有受傷。

    根據《Fighter Jets World》報導，佛州的可可海灘，於舉辦為期2天的航空展，展出了4款二戰時頗負盛名的軍機，其中包含了道格拉斯C-47運輸機、格魯曼TBM-3E復仇者轟炸機（TBM Avenger）、北美公司T-6德州佬式教練機（T-6 Texan），以及波音N2S教練機。

    報導指出，TBM-3E復仇者式轟炸機的飛行員，在飛行過程中意識到了飛機機械故障，因此他當下當機立斷，將正在飛行的飛機駛向靠近海岸的地方迫降，然後讓機身慢速地落入海中，許多在海灘上欣賞軍機飛行表演的遊客也目擊全程。

    報導提到，遊客見狀驚呼後，便趕緊跑上前觀看駕駛員有無大礙，所幸他沒有受傷，現場遊客合力幫助他離開飛機，救援人員隨後也到場將他送醫檢查。

    報導也說，此款機型是二戰時由格魯曼公司生產的艦載轟炸攻擊機，為了向偷襲珍珠港的日軍復仇而有「復仇者（Avenger）」的稱號，於1942年上線服役。

    隨後該機便墜毀在海上。（圖翻攝自Amber Ditmer臉書）

    隨後該機便墜毀在海上。（圖翻攝自Amber Ditmer臉書）

    一架TBM-3E復仇者轟炸機，因機械故障而非常貼近海面飛行。（圖翻攝自Amber Ditmer臉書）

    一架TBM-3E復仇者轟炸機，因機械故障而非常貼近海面飛行。（圖翻攝自Amber Ditmer臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》搞錯「死神」操縱桿墜毀 美軍65秒狂噴1.7億
    2021/04/14 13:00

    軍情動態》搞錯「死神」操縱桿墜毀 美軍65秒狂噴1.7億
    川普長子擲近3億購佛州海濱豪宅 家族定居態勢愈趨明朗
    2021/04/12 16:50

    川普長子擲近3億購佛州海濱豪宅 家族定居態勢愈趨明朗

    探索日本人長壽的秘密 原來他們經常吃這種食物...
    不怕疫情？美佛州海灘出現大量比基尼女大生過春假
    2021/03/07 14:46

    不怕疫情？美佛州海灘出現大量比基尼女大生過春假
    在美訓練墜機 日本航空自衛隊員不幸身亡
    2021/02/20 15:17

    在美訓練墜機 日本航空自衛隊員不幸身亡
    軍情動態》美國民兵F-16戰機驚傳墜毀 飛行員下落不明
    2020/12/09 17:44

    軍情動態》美國民兵F-16戰機驚傳墜毀 飛行員下落不明
    佛州竟有死人登記選民身分？ 一查原來是冒名申請
    2020/10/31 10:58

    佛州竟有死人登記選民身分？ 一查原來是冒名申請
    國際今日熱門
    俄烏關係緊張！互相驅逐外交官 限72小時離境
    2021/04/18 14:22

    俄烏關係緊張！互相驅逐外交官 限72小時離境

    日排放核廢水惹議 美氣候特使：堅信日會與IAEA密切合作
    2021/04/18 13:14

    日排放核廢水惹議 美氣候特使：堅信日會與IAEA密切合作

    日方與輝瑞達協議 9月可取得劑供全民施打劑量
    2021/04/18 13:12

    日方與輝瑞達協議 9月可取得劑供全民施打劑量

    暖心真相曝光！路人突趴地和孩子對話 母含淚致謝：他是英雄
    2021/04/18 15:46

    暖心真相曝光！路人突趴地和孩子對話 母含淚致謝：他是英雄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播