軍情動態》水花四濺畫面曝光！二戰轟炸機因故障而在海上墜毀

墜毀瞬間四處濺起大量水花，所幸飛行員沒有受傷。（圖翻攝自Amber Ditmer臉書）

2021/04/19 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州17、18日舉辦為期2天的「2021可可海灘航空展（Cocoa Beach Air Show 2021）」，未料一架曾在二戰太平洋戰場執勤的TBM-3E復仇者式轟炸機（TBM-3E Avenger）因機械故障而在海上墜毀，所幸飛行員沒有受傷。

根據《Fighter Jets World》報導，佛州的可可海灘，於舉辦為期2天的航空展，展出了4款二戰時頗負盛名的軍機，其中包含了道格拉斯C-47運輸機、格魯曼TBM-3E復仇者轟炸機（TBM Avenger）、北美公司T-6德州佬式教練機（T-6 Texan），以及波音N2S教練機。

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報導指出，TBM-3E復仇者式轟炸機的飛行員，在飛行過程中意識到了飛機機械故障，因此他當下當機立斷，將正在飛行的飛機駛向靠近海岸的地方迫降，然後讓機身慢速地落入海中，許多在海灘上欣賞軍機飛行表演的遊客也目擊全程。

報導提到，遊客見狀驚呼後，便趕緊跑上前觀看駕駛員有無大礙，所幸他沒有受傷，現場遊客合力幫助他離開飛機，救援人員隨後也到場將他送醫檢查。

報導也說，此款機型是二戰時由格魯曼公司生產的艦載轟炸攻擊機，為了向偷襲珍珠港的日軍復仇而有「復仇者（Avenger）」的稱號，於1942年上線服役。

隨後該機便墜毀在海上。（圖翻攝自Amber Ditmer臉書）

一架TBM-3E復仇者轟炸機，因機械故障而非常貼近海面飛行。（圖翻攝自Amber Ditmer臉書）

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