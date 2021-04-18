威廉、哈利兄弟大和解？ 外媒盛讚凱特貼心小動作助破冰

外媒盛讚凱特王妃最後刻意放慢了腳步，讓威廉和哈利有小小的單獨談話空間，幫助兩人破冰。（法新社）

2021/04/18 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國菲利浦親王葬禮於當地時間17日舉行，先前傳出不和的威廉王子和哈利王子在葬禮後邊走邊交談。對此，外媒盛讚凱特王妃最後刻意放慢了腳步，讓威廉和哈利有小小的單獨談話空間，幫助兩人破冰。

綜合外媒報導，自從哈利王子的妻子梅根在專訪時爆出王室秘辛後，哈利與哥哥威廉、兄嫂凱特王妃失和的傳言甚囂塵上，哈利返抵英國參加葬禮，為與威廉相隔1年來首次相見，兩人互動備受外界關注。

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其中引人注目的一刻，就是在葬禮結束時，哈利、威廉與凱特3人邊走邊談話，並肩離開教堂。過程中，哈利走在凱特與威廉的中間，凱特態度熱絡，頻頻向哈利搭話，隨後凱特也放慢腳步，讓哈利、威廉兩人單獨交談。

這一幕被拍下後，不少網友感動表示「他們就像過去一樣」、「能看到這樣真棒」、「凱特是最佳調停人」。對此，外媒也大多以「破冰人」形容凱特，並盛讚她為緩和哈利、威廉關係的中間人。

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