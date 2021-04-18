為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    威廉、哈利兄弟大和解？ 外媒盛讚凱特貼心小動作助破冰

    外媒盛讚凱特王妃最後刻意放慢了腳步，讓威廉和哈利有小小的單獨談話空間，幫助兩人破冰。（法新社）

    外媒盛讚凱特王妃最後刻意放慢了腳步，讓威廉和哈利有小小的單獨談話空間，幫助兩人破冰。（法新社）

    2021/04/18 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕英國菲利浦親王葬禮於當地時間17日舉行，先前傳出不和的威廉王子和哈利王子在葬禮後邊走邊交談。對此，外媒盛讚凱特王妃最後刻意放慢了腳步，讓威廉和哈利有小小的單獨談話空間，幫助兩人破冰。

    綜合外媒報導，自從哈利王子的妻子梅根在專訪時爆出王室秘辛後，哈利與哥哥威廉、兄嫂凱特王妃失和的傳言甚囂塵上，哈利返抵英國參加葬禮，為與威廉相隔1年來首次相見，兩人互動備受外界關注。

    其中引人注目的一刻，就是在葬禮結束時，哈利、威廉與凱特3人邊走邊談話，並肩離開教堂。過程中，哈利走在凱特與威廉的中間，凱特態度熱絡，頻頻向哈利搭話，隨後凱特也放慢腳步，讓哈利、威廉兩人單獨交談。

    這一幕被拍下後，不少網友感動表示「他們就像過去一樣」、「能看到這樣真棒」、「凱特是最佳調停人」。對此，外媒也大多以「破冰人」形容凱特，並盛讚她為緩和哈利、威廉關係的中間人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    威廉與哈利闊別1年相見 葬禮結束後兩人與凱特同行交談
    2021/04/18 10:04

    威廉與哈利闊別1年相見 葬禮結束後兩人與凱特同行交談
    女王下令！菲利普親王靈柩護送儀式 隔開威廉、哈利
    2021/04/16 20:01

    女王下令！菲利普親王靈柩護送儀式 隔開威廉、哈利

    時間證明基金的實力
    為了哈利、安德魯面子？英女王下令喪禮上禁穿軍裝
    2021/04/15 21:50

    為了哈利、安德魯面子？英女王下令喪禮上禁穿軍裝
    曾是兄弟間調停人！王室專家透露：凱特看完梅根專訪「很沮喪」
    2021/03/09 16:13

    曾是兄弟間調停人！王室專家透露：凱特看完梅根專訪「很沮喪」

    女性30+ 必須注意的健康問題
    國際今日熱門
    俄反對派領袖納瓦尼持續絕食抗議 醫：心臟可能隨時驟停
    2021/04/18 00:26

    俄反對派領袖納瓦尼持續絕食抗議 醫：心臟可能隨時驟停

    生前親自設計 率性越野車送菲利浦親王最後一程
    2021/04/17 17:21

    生前親自設計 率性越野車送菲利浦親王最後一程

    狂飆2896公里！美F-16現身台灣南方海域 美記者點出問題
    2021/04/18 06:44

    狂飆2896公里！美F-16現身台灣南方海域 美記者點出問題

    涉嫌蒐集俄羅斯機密資訊 烏克蘭領事被捕
    2021/04/17 19:16

    涉嫌蒐集俄羅斯機密資訊 烏克蘭領事被捕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播