日本宮城縣近海規模5.8地震 最大震度4級

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台灣時間今上午8點29分，日本宮城縣近海發生規模5.8地震。（圖擷自日本氣象廳）
〔即時新聞／綜合報導〕日本當地時間今（18日）上午9點29分（台灣時間上午8點29分）宮城縣近海發生規模5.8地震，鄰近區域最大震度達4級，所幸未引發海嘯。
根據日本氣象廳觀測顯示，台灣時間上午8點29分宮城縣近海發生規模5.8地震，震源深度約50公里，岩手縣內陸南部及宮城縣南部及中部最大震度4級，周邊地區也有震度2-3級感受，目前尚未有災情傳出，也未發布海嘯警報。
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