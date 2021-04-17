為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登、菅義偉組抗中陣線 美日聯合聲明重點一次看

    美國總統拜登（Joe Biden）今天在華府與到訪的日本首相菅義偉舉行峰會，兩國領袖誓言堅定聯手抗衡中國，並加強因應氣候變遷及5G通訊方面等領域合作。（歐新社）

    美國總統拜登（Joe Biden）今天在華府與到訪的日本首相菅義偉舉行峰會，兩國領袖誓言堅定聯手抗衡中國，並加強因應氣候變遷及5G通訊方面等領域合作。（歐新社）

    2021/04/17 16:17

    〔中央社〕美國總統拜登（Joe Biden）今天在華府與到訪的日本首相菅義偉舉行峰會，兩國領袖誓言堅定聯手抗衡中國，並加強因應氣候變遷及5G通訊方面等領域合作。

    拜登上任後首場與外國領袖面對面峰會給了日本並展現盟邦團結，美日會後在聯合聲明裡提及台灣，更是1969年後頭一遭。

    拜登在這場因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而等待近3個月的與外國領袖峰會告訴菅義偉，日本在安全和其他議題上享有美國「鋼鐵般的支持」。

    拜登說：「我們將共同努力來證明，民主仍有競爭力，且能在21世紀勝出。」拜登在白宮玫瑰花園舉行的雙方聯合記者會上，還親切地以「義」（Yoshi）來稱呼菅義偉。

    ● 聯手抗中

    聯合聲明指出，美日基於對普世價值和共通原則的承諾，以及促進包容性經濟繁榮的精神，提出關於自由開放的印太地區共同願景。

    雙方體認到藉由嚇阻來維持區域和平與穩定的重要性，反對任何片面改變東海現狀的企圖，也反對中國在南海的非法海洋聲索及活動，南海應受國際法管轄，在國際法之下讓船隻與飛機航行權受到保障。

    聲明強調台海和平與穩定的重要，鼓勵和平解決台海問題。美日對於香港和新疆維吾爾自治區的人權狀況都深感關切。美日體認與中國坦誠對話的重要性，重申兩國有意直接表達關切事項，並認知需要在具有共同利益的領域與中國合作。

    ● 美日安保

    聲明重申，美國根據美日安保條約重申對日本國防的堅定支持，必要時得使用包括核子在內的所有能力。聲明也重申尖閣諸島（釣魚台列嶼的日本名稱）適用美日安保、反對任何企圖破壞日本對尖閣諸島行政管理的單方面舉動，且在各領域加強防衛合作，包括網路和太空。

    聲明指出，在冲繩邊野古興建替代基地，是避免繼續使用普天間基地、陸戰隊轉移至關島的唯一解決出路。

    美日重申達成北韓非核化的承諾，敦促北韓遵守聯合國安理會決議所規定的義務，兩國也會強化嚇阻力，以維持區域和平穩定，並會跟各方合作因應北韓核武及飛彈計畫帶來的危險。

    ● 氣候與5G

    拜登與菅義偉也啟動美日氣候夥伴關係，內含3大要項：一、落實巴黎氣候協定，實現各自應在2030年前達成的目標；二、潔淨能源科技的研發、使用與創新；三、努力協助他國減碳，特別是印太地區。

    法新社報導，雙方會談還提到，美日兩國分別允諾撥款25億美元、20億美元，加速發展與測試5G網際網路和日後的6G技術。

    此外，菅義偉還對美國國內興起一股仇恨亞裔的風潮表達關切；日本首相就美國國內議題發表評論相當罕見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美日元首聲明觸及台海 總統府：有助印太和平穩定
    2021/04/17 12:05

    美日元首聲明觸及台海 總統府：有助印太和平穩定
    美日聯合聲明52年來首提台灣 外交部：持續敦促理念相近國家重視台海安全
    2021/04/17 11:17

    美日聯合聲明52年來首提台灣 外交部：持續敦促理念相近國家重視台海安全

    青埔地王來了 潤隆國家大院百億案量
    美日聯合聲明52年首提台灣！力抗中國挑戰 強調台海穩定重要性
    2021/04/17 10:55

    美日聯合聲明52年首提台灣！力抗中國挑戰 強調台海穩定重要性
    52年來首提台灣！白宮公布美日聯合聲明 關注台海情勢
    2021/04/17 09:58

    52年來首提台灣！白宮公布美日聯合聲明 關注台海情勢

    時間證明基金的實力
    國際今日熱門
    港818、831遊行判刑結果出爐 黎智英遭判刑14個月
    2021/04/16 18:35

    港818、831遊行判刑結果出爐 黎智英遭判刑14個月

    誇張！長得像亞裔遭襲擊 墨西哥裔老婦腦震盪、鼻骨斷裂
    2021/04/16 17:31

    誇張！長得像亞裔遭襲擊 墨西哥裔老婦腦震盪、鼻骨斷裂

    趕盡殺絕？ 黎智英再被加控協助潛逃、勾結外國勢力等罪
    2021/04/16 17:52

    趕盡殺絕？ 黎智英再被加控協助潛逃、勾結外國勢力等罪

    現實版「天空之城」？北海道小學荒廢近50年 空拍畫面美呆了
    2021/04/16 18:01

    現實版「天空之城」？北海道小學荒廢近50年 空拍畫面美呆了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播