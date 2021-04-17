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    最好的朋友...美退休警長病逝 警犬夥伴同天也走了

    美國退休警長麥克利蘭（Dan McClelland）癌逝，其警犬夥伴米奇（Midge）也在同天離世，家屬決定將這對搭檔葬在一起。（美聯社）

    美國退休警長麥克利蘭（Dan McClelland）癌逝，其警犬夥伴米奇（Midge）也在同天離世，家屬決定將這對搭檔葬在一起。（美聯社）

    2021/04/17 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州吉奧格郡67歲退休警長麥克利蘭（Dan McClelland），在與癌症長期作戰後不幸於本月14日病逝，其16歲警犬夥伴米奇（Midge）也在同天離世，家屬決定將這對搭檔葬在一起。

    據《美聯社》報導，麥克利蘭在吉奧格郡服務44年之久，其中擔任警長的時間更是長達13年，最後在2016年底卸下職位。米奇則是捕鼠㹴與吉娃娃混種的嗅毒犬，2006年被金氏世界紀錄認證為全球最小警犬，與麥克利蘭搭檔10年後一起退休。

    麥克利蘭和米奇完全是吉奧格郡的明星，無論麥克利蘭走到哪裡米奇都會跟在旁邊，假如警長待在辦公室裡，米奇就會躺在旁邊的小床休息，得到校外參訪小學生們的喜愛。

    現任警長希爾登布蘭德（Sheriff Scott Hildenbrand）透露，麥克利蘭有次在郡內博覽會和狗狗一起坐在高爾夫球車緩慢前進，結果湧來無數民眾寵愛地摸著米奇。警長辦公室發言人希斯科克斯（John Hiscox）表示，米奇的人氣完全跟貓王一樣。

    儘管米奇享有很大的名氣，但牠工作時從不懈怠，與那些較大隻且更具侵略性的警犬不同，溫和的米奇能夠在不毀壞汽車內裝或留下足印的情況下嗅聞車輛，就算要搜索車底也不是問題。

    希爾登布蘭德說，當麥克利蘭決定退休並帶著妻子、米奇一起旅遊度假時，他感到相當驚訝，因為麥克利蘭44年來都在保護著郡內居民，是如此熱愛自己的工作，「我以為他永遠不會退休。」希斯科克斯則透露，麥克利蘭是個出色的領導者，始終以郡內和社區最大利益為前提。

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