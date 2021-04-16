港教育局辦《基本法》校際問答比賽 加強「國安教育」

香港教育局今（16）日提前公布課程架構，指為推廣《憲法》、《基本法》和國安教育，以及使學生認識其如何推動香港特區的發展，因此將於下個月舉辦新一屆「《基本法》全港校際問答比賽」。（示意圖，法新社檔案照）

2021/04/16 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港隨著實施「港版國安法」後，國家安全教育也滲入中小學教育中。香港教育局今（16）日提前公布課程大綱，稱為推廣《憲法》、《基本法》和國安教育，以及使學生認識其如何推動香港特區的發展，因此將於下個月舉辦新一屆「《基本法》全港校際問答比賽」。

綜合港媒報導，香港教育局今日向中小學校長發函，「教育局課程發展處」將於下個月舉辦「第七屆《基本法》全港校際問答比賽」。比賽評分方式將以參與率高、準確度高及答題時間短為原則。

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而學生參與率最高的30間小學和30間中學，除了會獲頒「最積極參與學校獎」，師生將獲邀參加「進階《基本法》學習團」。不過相較於第六屆的校際問答比賽，今年的比賽範圍添加了「國安教育」。

據報導，比賽分為小學組和中學組。每校參賽人數不限，但每位學生僅可參賽一次，比賽過程是在網路上回答問題，15分鐘內必須回答30道題目。香港教育局在賽前將會提供參考資料，據了解，這些資料皆為港府的官方資料。

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