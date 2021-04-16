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    日本「防止蔓延重點措施」區域 再增埼玉、千葉、神奈川、愛知4縣

    日本政府稍早擬定，將埼玉縣、千葉縣、神奈川縣以及愛知縣等4縣新增列入「防止蔓延重點措施」區域，來共同防禦「N501Y」變種病毒株。截至目前為止適用於「防止蔓延重點措施」的地區共包含東京、大阪等6個都府縣，屆時將會增加至10個地區。（美聯社）

    日本政府稍早擬定，將埼玉縣、千葉縣、神奈川縣以及愛知縣等4縣新增列入「防止蔓延重點措施」區域，來共同防禦「N501Y」變種病毒株。截至目前為止適用於「防止蔓延重點措施」的地區共包含東京、大阪等6個都府縣，屆時將會增加至10個地區。（美聯社）

    2021/04/16 15:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫，日本政府稍早擬定，將埼玉縣、千葉縣、神奈川縣以及愛知縣等4縣新增列入「防止蔓延重點措施」區域，以共同防禦「N501Y」變種病毒株。截至目前為止適用於「防止蔓延重點措施」的地區共包含東京、大阪等6個都府縣，屆時將會增加至10個地區。

    根據 《NHK》報導，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣以及愛知縣近日疫情持續惡化，對此，首相菅義偉昨日晚間在官邸與經濟再生擔當大臣西村康稔和厚生勞動大臣田村憲久針對日後的對策進行商討，日本當局也召集傳染病專家舉行「基本對策方針分科會」尋求專業意見，日本政府才正式宣布將這4個縣列入「防止蔓延重點措施」實施對象。

    西村康稔表示，關西地區和中京地區感染變種病毒株的人數大幅攀升，為了謹慎決定做出此決策，並呼籲民眾減少不必要外出以及疫情的自我約束管理。

    據悉，大阪府、兵庫縣以及宮城縣等3個地區5日起開始實施防止蔓延重點措施，而東京都、京都府以及沖繩縣則是從12日起開始實施，待日本政府正式宣布後，防止蔓延重點措施實施對象將從6個地區擴大至10個地區。

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