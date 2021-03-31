武漢肺炎》疫情急升 大阪將實施「防止蔓延等重點措施」

大阪府已向中央申請頒布針對武肺疫情的管制措施「防止蔓延等重點措施」，中央政府將於明日回應。圖為JR大阪站。（路透資料照）

2021/03/31 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕由於在撤銷「緊急事態」後疫情又再度升溫，日本大阪府今（31）日晚間決定向中央政府申請對大阪府頒布「防止蔓延等重點措施」，首相菅義偉將於明日與專家小組商討後作出決定。

「防止蔓延等重點措施」為適用於疫情第3階段或第2階段的對應政策（緊急事態宣言為第4階段），允許地方政府在沒有頒布「緊急事態宣言」的情況下也能發佈管制措施。

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日本放送協會（NHK）報導，大阪府今日通報新增599例確診，為史上第5多的紀錄，也比首都東京的414例還要高出許多。根據數據顯示，大阪府近來增加的病患有超過一半以上都是30歲以降的年輕族群，而市中心最近一週以來的感染人數更是上一週的3倍之多。

大阪府知事吉村洋文今日晚間為此召開了疫情對策總部會議，他在會議上表示，「從這個月中旬以來，感染正急遽擴大。由於需要採取更強力的對策，已向中央申請頒布『防止蔓延等重點措施』。」如獲採納，將會是日本首次施行此政策。

日本今日新增2843例確診，為本月最高記錄。國內病例數累計47萬5157例，死亡人數為9153人。（不含鑽石公主號）

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