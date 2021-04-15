為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》變種病毒占日關西新病例80％ 5月恐全面取代

    日本國立感染症研究所表示目前包括大阪在內的關西地區，英國變種病毒已占新增確診病例約80%，預計5月就會全面取代傳統病毒株。圖為大阪街景。（路透）

    日本國立感染症研究所表示目前包括大阪在內的關西地區，英國變種病毒已占新增確診病例約80%，預計5月就會全面取代傳統病毒株。圖為大阪街景。（路透）

    2021/04/15 17:36

    〔即時新聞／綜合報導〕日本近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次升溫，昨天（14日）新增4312人確診，其中，位於關西地區的大阪更是嚴重。日本國立感染症研究所近日公布一份調查，指關西地區確診者中，英國變種病毒株已占新增病例約80%，預計5月恐全面取代原本的病毒株！

    根據日媒《日本放送協會》（NHK）15日報導，國立感染症研究所指出，變種病毒被認為是造成日本疫情再升溫的因素之一，雖然目前有英國、巴西和南非等變異病毒株，但在關西地區擴散的大多是英國變種病毒。因此研究所特別研究目前在大阪府、兵庫縣與京都府等關西地區成為「主流」的英國「N501Y」變種病毒株。

    研究所發現，英國N501Y變種病毒在今年2月於日本爆發，3月時關西地區已有50％新增病例確診該變種病毒，截至本月13日更達到80％，預計到5月中旬，傳統的新冠病毒株就會被N501Y變種病毒取代。

    NHK指出，日本昨天單日新增4312例確診、34例死亡。其中大阪府持續確診破千，昨新增1130例；兵庫縣也在昨日首度確診超過500例，新增507例。另外在關東地區，東京昨日新增591例確診，為第2次緊急事態宣言解除後的單日確診最高紀錄，同時也已經連續2天確診人數超過500例。

    對此，國立感染症研究所表示，東京都、神奈川縣、千葉縣和埼玉縣等關東地區，4月初時感染變種病毒的比例約在10％左右，要是確診數字不斷攀升，恐怕也會在5月初達到80％，甚至90％。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大阪疫情狂燒！武肺確診連3天破千 急關17所學校
    2021/04/15 16:52

    大阪疫情狂燒！武肺確診連3天破千 急關17所學校
    武漢肺炎》東京再度單日破700例確診 東奧舉辦可能性越來越低
    2021/04/15 16:40

    武漢肺炎》東京再度單日破700例確診 東奧舉辦可能性越來越低

    網石RPG《二之國：交錯世界》事前預約開跑
    疫情再度復燃 日官員：東奧可能朝無觀眾形式舉辦
    2021/04/15 11:04

    疫情再度復燃 日官員：東奧可能朝無觀眾形式舉辦
    英國變種病毒入侵關西 大阪日增878確診創新高
    2021/04/08 06:05

    英國變種病毒入侵關西 大阪日增878確診創新高

    數學濾鏡TMT 吸引教授眼球！
    國際今日熱門
    正妹網紅遭爆約砲多人 與男友同居還劈腿富二代訂婚
    2021/04/14 20:37

    正妹網紅遭爆約砲多人 與男友同居還劈腿富二代訂婚

    武漢肺炎》死太多人！ 印度焚化爐煙囪變紅 設備熔化毀損
    2021/04/14 19:41

    武漢肺炎》死太多人！ 印度焚化爐煙囪變紅 設備熔化毀損

    武漢肺炎》日防疫專家：疫情正進入「第4波」 菅義偉否認
    2021/04/14 21:40

    武漢肺炎》日防疫專家：疫情正進入「第4波」 菅義偉否認

    金融時報：美國敦促日本發聯合聲明力挺台灣
    2021/04/14 20:05

    金融時報：美國敦促日本發聯合聲明力挺台灣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播