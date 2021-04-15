武漢肺炎》變種病毒占日關西新病例80％ 5月恐全面取代

日本國立感染症研究所表示目前包括大阪在內的關西地區，英國變種病毒已占新增確診病例約80%，預計5月就會全面取代傳統病毒株。圖為大阪街景。（路透）

2021/04/15 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次升溫，昨天（14日）新增4312人確診，其中，位於關西地區的大阪更是嚴重。日本國立感染症研究所近日公布一份調查，指關西地區確診者中，英國變種病毒株已占新增病例約80%，預計5月恐全面取代原本的病毒株！

根據日媒《日本放送協會》（NHK）15日報導，國立感染症研究所指出，變種病毒被認為是造成日本疫情再升溫的因素之一，雖然目前有英國、巴西和南非等變異病毒株，但在關西地區擴散的大多是英國變種病毒。因此研究所特別研究目前在大阪府、兵庫縣與京都府等關西地區成為「主流」的英國「N501Y」變種病毒株。

請繼續往下閱讀...

研究所發現，英國N501Y變種病毒在今年2月於日本爆發，3月時關西地區已有50％新增病例確診該變種病毒，截至本月13日更達到80％，預計到5月中旬，傳統的新冠病毒株就會被N501Y變種病毒取代。

NHK指出，日本昨天單日新增4312例確診、34例死亡。其中大阪府持續確診破千，昨新增1130例；兵庫縣也在昨日首度確診超過500例，新增507例。另外在關東地區，東京昨日新增591例確診，為第2次緊急事態宣言解除後的單日確診最高紀錄，同時也已經連續2天確診人數超過500例。

對此，國立感染症研究所表示，東京都、神奈川縣、千葉縣和埼玉縣等關東地區，4月初時感染變種病毒的比例約在10％左右，要是確診數字不斷攀升，恐怕也會在5月初達到80％，甚至90％。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法