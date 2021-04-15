近半世紀盛會落幕！ 日「宮島水中花火大會」 因疫永久停辦

日本宮島旅遊處昨日宣布中止每年八月下旬舉辦的「宮島水中花火大會」，近半世紀的歷史就此畫下句點。（圖擷取自《宮島觀光協會》）

2021/04/15 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕在日本廣島縣廿日市市宮島的世界遺產嚴島神社，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的擴大及每年參與人數越來越多，難以確保民眾的安全，於昨日宣布中止每年8月下旬舉辦的「宮島水中花火大會」，近半世紀的歷史就此畫下句點。

綜合日媒報導，執行委員會秘書處宮島旅遊信息中心表示，每年活動當天吸引數萬民眾參加花火盛會，就曾傳出散場時因數量太大，渡輪碼頭附近的船隻與養殖的牡蠣筏相撞的事件發生，因此在去年東京奧運會及殘奧會，考量到人員不足的安全性的問題就已停辦。而今年則因疫情擴大的因素，經過商討後決定將這場夏日最美花火盛事拉下舞台布幕。

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執行委員會坦言，很難在疫情期間舉辦大型活動，而決定取消活動對於他們來說也是件痛苦的事情，因為許多民眾一直期待夏日活動的進行，但鑒於安全為第一考量，希望民眾能體諒此項決定。

宮島水中花火大會從1973年開始舉辦，以嚴島神社鳥居為前景，在夜空施放多達5000枚煙火，其中有200枚是海上煙火，巨大花火線條在海平線上綻放，夜晚的海平面上倒映花火色彩，夢幻場景每年都吸引數萬人登島欣賞。

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