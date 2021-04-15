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    美國務卿布林肯秘訪阿富汗 當面簡報拜登撤軍計畫

    美國國務卿布林肯（前排右）今天密訪喀布爾，會見阿富汗總統甘尼（前排中）及美國駐阿富汗高階官員。（法新社）

    美國國務卿布林肯（前排右）今天密訪喀布爾，會見阿富汗總統甘尼（前排中）及美國駐阿富汗高階官員。（法新社）

    2021/04/15 23:19

    〔中央社〕美國國務卿布林肯今天展開秘而未宣的阿富汗行程，布林肯此行向阿富汗官員簡報華府擬於今年911恐怖攻擊事件20週年前撤離所有駐阿富汗美軍的計畫。

    這項撤軍計畫的時間比去年和塔利班達成協議的期限晚了4個月。阿富汗政府和叛軍的和平協議談判陷入僵局，恐造成阿富汗出現權力真空，陷入暴力衝突。

    布林肯和阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani），以及美國駐阿富汗高階官員，今天在喀布爾會面。布林肯向他們簡報拜登昨天的宣布：他正在終結這場回應911恐怖攻擊的綿綿無絕期戰爭。

    布林肯在和阿富汗總統會面後表示:「我希望用我的造訪，來證明美國對阿富汗以及阿富汗人民的承諾。」

    「結盟關係雖有變化，但盟友是永久的。」

    美國國防部目前在阿富汗駐紮的人數從高峰期的10 多萬人減到現在的2500人左右。還有數千人屬於北大西洋公約組織（NATO）9600多人部隊的一部分。北約駐軍也將在同一時間撤軍。

    撤軍恐造成阿富汗民眾的恐慌，當地民眾生活在恐懼之中，擔心每天的炸彈攻擊，以及遭塔利班鎖定暗殺。

    拜登說：「我們不能繼續延長或擴大在阿富汗駐軍的循環，希望創造一個撤軍的理想情況，期待一個不同的結果。」

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