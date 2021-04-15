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    武漢肺炎》全球逾1億3821萬例確診 逾297萬多人病歿

    法新社彙整，截至台灣時間15日晚間6時，全球至少297萬4651人死於武漢肺炎，至少1億3821萬3350例確診。突圍土耳其伊斯坦堡醫護人員今日上街抗議政府防疫措施不足，與警方爆發推擠。（歐新社）

    法新社彙整，截至台灣時間15日晚間6時，全球至少297萬4651人死於武漢肺炎，至少1億3821萬3350例確診。突圍土耳其伊斯坦堡醫護人員今日上街抗議政府防疫措施不足，與警方爆發推擠。（歐新社）

    2021/04/15 21:25

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日10時（台灣15日晚間6時），全球至少297萬4651人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億3821萬3350例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球14日通報新增1萬3427人病歿、77萬6939起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3459死）、印度（1038死）與美國（859死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計56萬4405人病故、3142萬2228例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（36萬1884人喪生、1367萬3507例確診）、墨西哥（21萬812人喪生、229萬1246例確診）、印度（17萬3123人喪生、1407萬4564例確診）及英國（12萬7161人喪生、437萬8305例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有264人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（251人）、波士尼亞-赫塞哥維納（233人）、蒙特內哥羅（224人）、保加利亞（212人）。

    從區域來看，歐洲累計101萬1815死、4718萬1750例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計84萬6330死、2665萬4271例確診；美國和加拿大共計58萬7835死、3250萬6610例確診。

    亞洲共計29萬431死、2030萬9384例確診；中東地區共計12萬490死、713萬5628例確診；非洲共計11萬6741死、438萬4944例確診；大洋洲共計1009死、4萬768例確診。

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