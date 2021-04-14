FB內部文件被曝光！ 縱容掌權者透過平台操控政局、打擊政敵

臉書內部文件披露，臉書對部分國家的掌權者或政治人物利用該平台誤導民眾，或攻擊政敵的行徑視而不見，尤其是在中東、蒙古及南美洲國家特別嚴重。（路透檔案照）

2021/04/14 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕全球最大社群媒體「臉書」（Facebook）透過輿論塑造、議題設定及廣告投放等方式，對政治的影響力與日俱增。但英國「衛報」調查後發現，臉書在處理美國、台灣和南韓等較富裕或影響力較大國家的濫用行為時，效率相較於對其他較貧窮的小型非西方國家來得高，卻對部分國家的掌權者或政治人物利用該平台誤導民眾，或攻擊政敵的行徑視而不見，尤其是在中東、蒙古及南美洲國家特別嚴重，明顯「大小眼」。

衞報檢閱一份詳述臉書處理25個國家、超過30個疑似政治操作的內部文件，指出臉書被充當政治工具手法之一，是利用虛假帳戶偽造用戶互動行為，包括按讚、留言及分享貼文等，類似手法不僅可以影響政治人物的公眾形象，也可以影響臉書的動態消息（Newsfeed）演算法，影響新聞曝光機率，從而達到「帶風向」的作用。

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在臉書任職期間專門處理濫用假帳號問題的資料科學家蘇菲‧張（Sophie Zhang），去年 9月因「表現欠佳」而遭臉書解雇。她在離職前發表長達7500字的文章，指出外國政府多次公然濫用該平台誤導國民，但臉書放任不管。她在離職當天就發現約1700個與伊拉克有關、被用來從事政治操作的假帳號。

例如，她發現宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernánde）的幕僚，曾在2018 年涉嫌利用數以千計的假帳號，增加其臉書專頁的貼文曝光率，營造葉南德茲受到萬民擁戴的假象。亞塞拜然也有類似情況。

然而，臉書內部文件顯示，從發現台灣總統假帳號，到將其封鎖只花了11天，但宏都拉斯和亞塞拜然的假帳號問題，卻分別花了344及426天。更誇張的是，臉書在發現突尼西亞和蒙古的假帳號後，甚至沒有展開調查，事件不了了之。

對此，臉書發言人布爾喬瓦（Liz Bourgeois）反駁，完全不同意蘇菲‧張（Sophie Zhang）對臉書工作重點及根除濫用行為的說法，強調臉書積極處理這類濫用行為，並因此移除來自拉丁美洲、中東、北美及亞太地區超過100個具協調性的造假網絡。

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