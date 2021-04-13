潑水節不玩水 緬甸民眾改捧黃花遊行抗議暴政

緬甸民眾將潑水節變成一個大型示威遊行，上街表達對軍政府的不滿。（法新社）

2021/04/13 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍事政變造成該國國情動盪不安。緬甸反抗者呼籲抵制慶祝新年潑水節「達降」（Thingyan），緬甸民眾今（13日）將潑水節變成一個大型示威遊行，上街表達對軍政府的不滿。

《法新社》報導，緬甸潑水節相當於該國新年，於今日起至4月16日，民眾本應上街享受音樂、舞蹈及打水仗。但自2月1日起的軍事政變已造成700多人喪生，數千人遭拘捕，緬甸反抗者即呼籲抵制慶祝潑水節，以哀悼亡者及表達對政府的反抗意願。

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今日，緬甸仰光及勃固（Bago）等地示威者在緬甸傳統陶罐表面寫下「保護民主」、「為民主而戰」等標語，且插上黃色鮮花。這些陶罐被擺在街頭或被民眾捧著遊街。一名仰光的示威者表示，這些陶罐一方面是為了迎接新年，另一方面是為了榮耀那些殞落的英雄。曼德拉（Mandalay）的示威者將陶罐及鮮花置於黃金佛塔上，其中一些陶罐畫上了象徵反抗的「三指禮」。

目前緬甸軍政府公布了一份包括歌手及演藝人員在內的200多人通緝名單，且遭通緝人數還在增加當中。據緬甸援助政治犯協會（AAPP）統計，當地因政變死亡人數已達710人，其中包括50名兒童。

示威者在緬甸傳統陶罐表面寫下標語，且插上黃色鮮花擺在街頭。（法新社）

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