為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    潑水節不玩水 緬甸民眾改捧黃花遊行抗議暴政

    緬甸民眾將潑水節變成一個大型示威遊行，上街表達對軍政府的不滿。（法新社）

    緬甸民眾將潑水節變成一個大型示威遊行，上街表達對軍政府的不滿。（法新社）

    2021/04/13 19:12

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍事政變造成該國國情動盪不安。緬甸反抗者呼籲抵制慶祝新年潑水節「達降」（Thingyan），緬甸民眾今（13日）將潑水節變成一個大型示威遊行，上街表達對軍政府的不滿。

    《法新社》報導，緬甸潑水節相當於該國新年，於今日起至4月16日，民眾本應上街享受音樂、舞蹈及打水仗。但自2月1日起的軍事政變已造成700多人喪生，數千人遭拘捕，緬甸反抗者即呼籲抵制慶祝潑水節，以哀悼亡者及表達對政府的反抗意願。

    今日，緬甸仰光及勃固（Bago）等地示威者在緬甸傳統陶罐表面寫下「保護民主」、「為民主而戰」等標語，且插上黃色鮮花。這些陶罐被擺在街頭或被民眾捧著遊街。一名仰光的示威者表示，這些陶罐一方面是為了迎接新年，另一方面是為了榮耀那些殞落的英雄。曼德拉（Mandalay）的示威者將陶罐及鮮花置於黃金佛塔上，其中一些陶罐畫上了象徵反抗的「三指禮」。

    目前緬甸軍政府公布了一份包括歌手及演藝人員在內的200多人通緝名單，且遭通緝人數還在增加當中。據緬甸援助政治犯協會（AAPP）統計，當地因政變死亡人數已達710人，其中包括50名兒童。

    示威者在緬甸傳統陶罐表面寫下標語，且插上黃色鮮花擺在街頭。（法新社）

    示威者在緬甸傳統陶罐表面寫下標語，且插上黃色鮮花擺在街頭。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    18士兵遭殺害後緬甸軍方意圖報復 印緬邊境小鎮被圍攻
    2021/04/13 13:54

    18士兵遭殺害後緬甸軍方意圖報復 印緬邊境小鎮被圍攻
    殘忍！緬甸軍方傳每具遺體索價近2500元 付錢才發還給家屬
    2021/04/12 12:54

    殘忍！緬甸軍方傳每具遺體索價近2500元 付錢才發還給家屬

    滙豐卓越二十年 陪伴客戶用心見證
    不挺制裁緬軍政府 歐盟譴責中俄
    2021/04/11 23:57

    不挺制裁緬軍政府 歐盟譴責中俄
    緬甸政變以來已逾700死 緬軍方銀行遭爆裂物襲擊1死
    2021/04/11 21:13

    緬甸政變以來已逾700死 緬軍方銀行遭爆裂物襲擊1死

    母親節送禮指南 3大寶物媽咪最傾心
    緬甸軍方圍剿屠殺82名示威者 民兵反擊攻派出所殺10警
    2021/04/11 10:15

    緬甸軍方圍剿屠殺82名示威者 民兵反擊攻派出所殺10警
    緬甸血染街頭？ 群眾沿街潑紅漆 抗議軍政府暴政
    2021/04/06 23:59

    緬甸血染街頭？ 群眾沿街潑紅漆 抗議軍政府暴政
    國際今日熱門
    中國「斂財測速照相機」？62萬人次中箭 罰款逾5億
    2021/04/13 00:09

    中國「斂財測速照相機」？62萬人次中箭 罰款逾5億

    留英期間多次受熱情款待 日德仁天皇悼菲利浦親王
    2021/04/12 21:02

    留英期間多次受熱情款待 日德仁天皇悼菲利浦親王

    熱帶氣旋肆虐西澳 多處民宅全毀 3萬多人斷電
    2021/04/12 20:14

    熱帶氣旋肆虐西澳 多處民宅全毀 3萬多人斷電

    BLM發起人被爆狂掃房！豪擲上千萬購買白人區豪宅
    2021/04/12 20:03

    BLM發起人被爆狂掃房！豪擲上千萬購買白人區豪宅

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播