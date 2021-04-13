想殺死網際網路 美男密謀炸毀亞馬遜資料中心

美國男子想要「殺死70％的網際網路」，因此密謀炸毀亞馬遜資料中心。（美聯社）

2021/04/13 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國28歲男子彭德利（Seth Aaron Pendley）密謀炸毀亞馬遜資料中心，因為他認為這會「殺死70％的網際網路」，幸好在聯邦調查局（FBI）介入後已順利破案。

據《BBC》報導，彭德利發布在網路上的文章被人舉報後，FBI派遣秘密特工接近並假裝好意提供爆炸裝置，但那其實一點用都沒有，最終趁著彭德利出面取貨時以企圖炸毀建築物等罪嫌將其逮捕。

請繼續往下閱讀...

在刑事訴訟文件裡可以看到，彭德利認為世界上有24座建築物運行著70％的網路，假如能夠破壞殆盡那麼就能挫敗寡頭（少數精英）所掌控的美國政權。

事實上，亞馬遜網路服務（AWS）的確在現代網路中扮演著極其重要的角色，託管和處理不少網路服務和網站訊息，但由某個中心所造成的網路中斷，最多只會持續幾個小時而已，而且通常只限於少數幾個網站。

比方說，2017年美國一處AWS中心曾發生重大故障，結果只有問答網站Quora和網路版專案管理軟體Trello停止運作數個小時。另外，法國雲端公司OVH資料中心，在今年因大火損失約360萬個網站資料，但幾乎沒有什麼網路用戶發現這件事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法