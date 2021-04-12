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    武漢肺炎》英國放寬防疫禁令 酒吧、商店一早大排長龍

    英國今天放寬防疫禁令，東部城市諾里奇（Norwich）商店已出現排隊人潮。（美聯社）

    英國今天放寬防疫禁令，東部城市諾里奇（Norwich）商店已出現排隊人潮。（美聯社）

    2021/04/12 21:49

    〔即時新聞／綜合報導〕英國今天（12日）放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫禁令，允許理髮廳、戶外的餐廳和酒吧重新營業，體育館也重啟，儘管英國天氣仍寒冷，倫敦及部分城市的街道早上已現排隊人潮，迫不及待進行消費。

    綜合外媒報導，英國因嚴重疫情影響，甚至爆發變種病毒傳播，自1月起執行長達3個月的嚴厲封鎖，如今因封鎖、疫苗接種等政策，確診數、住院及死亡人數都已下降，今天宣佈放寬防疫限制。目前英國約6成的成年人都接種了第一劑武漢肺炎疫苗。

    英國政府今天讓餐廳及酒吧的戶外區域重新營業，室內用餐、飲酒仍然禁止。體育館、理髮廳及部份商店今天也重新開放。至少等到5月17日，英國才會開放電影院、劇場及室內用餐。

    英國首相強森表示，重新開放對英國來說是重要的一步，但他呼籲人們對自己的行為負責，因為武漢肺炎的威脅未完全解除。

    然而今晨開始，英國倫敦等城市的商店外就有民眾大排長龍，有些民眾甚至午夜就開始排隊，只為喝一杯啤酒。人們也迫不及待湧入理髮店，理髮師已許久不見他們的顧客了。

    跟1月疫情高峰相比，英國每日確診數減少了90%以上，死亡人數也大幅降低。疫情專家仍籲謹慎行事，許多人仍未接種疫苗，放寬禁令或在夏天開放國外旅遊恐讓疫情回升。

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