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    美海軍翹腳笑看「遼寧號」 中國網友看到照片崩潰了...

    美國海軍驅逐艦「馬斯廷號」與中國航空母艦「遼寧號」近距離並行畫面曝光，「馬斯廷號」艦長翹腳監看的輕鬆鬆畫面引發討論。（圖擷自美國海軍官網）

    美國海軍驅逐艦「馬斯廷號」與中國航空母艦「遼寧號」近距離並行畫面曝光，「馬斯廷號」艦長翹腳監看的輕鬆鬆畫面引發討論。（圖擷自美國海軍官網）

    2021/04/11 16:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍近日在官網刊登一張照片，只見2名美軍驅逐艦軍官悠閒看著不遠處的中國航空母艦「遼寧號」，一派輕鬆畫面引發中國網友不滿，氣稱美軍軍紀呢？也有人表示怎麼航艦會被對方軍艦近距離貼近。

    美國海軍近日發布一張照片，照片寫道「馬斯廷號」驅逐艦（USS Mustin）的指揮官布里格斯中校（Robert Briggs），以及斯萊中校（Richard Slye），正在導航室裡監測水面接觸情況，這艘航艦舷號16清晰可見，正是中國航空母艦「遼寧號」。

    前海軍新江軍艦艦長呂禮詩在個人臉書表示，能在駕駛台大搖大擺的坐著翹著腳的、也就只有艦長，旁邊的是副艦長；他指出「馬斯廷號」3日凌晨通過長江口外的東海海域向南航行，間接說明了，美軍早已偵獲「遼寧號」編隊的動態，派遣「馬斯廷號」一路併航監控，從東海穿越宮古水道、向東進入菲律賓海。

    而美艦軍官翹腳悠閒監看「遼寧號」也引發討論，中國網友驚呼：「米國軍官蹺腿『欣賞』遼寧艦，不就是傳達兩個信息， 一是不在乎，二是一切盡在掌握」、「這腿說明他們在面對遼寧艦時依然游刃有餘悠閒自得」，另一派人則崩潰怒批美國軍紀散漫：「在椅子上斜躺著，雙腿交叉搭在船沿上，這姿勢哪裡是在戰艦上工作，完全是在遊艇上享受」、「美國大兵，軍紀渙散是一貫的」、「看這個腿翹的，散漫，無序哪有一點軍人氣質」。

    還有人則認為「遼寧號」遭美艦近距離接近是個警訊：「航母不應該和敵視國家的軍艦靠這麼近的，中間至少得有我方軍艦隔著做緩衝」、「為什麼美國軍艦能接近遼寧號」、「為什麼允許美國艦艇離航母如此之近，這讓航母處於危險之中」。

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