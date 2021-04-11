冒命營救長賜號脫困 小怪手司機悲：只睡3小時、沒領到加班費…

參與長賜號救援的怪手司機加瓦德透露，為了讓貨輪盡早脫困，自己每天只睡3小時，而且也沒領到加班費。（圖翻攝自Abdullah Abdul-Gawad臉書）。

2021/04/11 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月底在蘇伊士運河擱淺，造成全球航運大亂，脫困後多方正釐清賠償責任，而協助營救貨輪的怪手司機加瓦德（Abdullah Abdul-Gawad）則揭露，他每晚只睡3小時，且沒領到加班費，他也相當不滿各種嘲諷的迷因梗圖。

根據《Business Insider》報導，28歲的加瓦德是此次救援長賜號的其中一名怪手司機，他表示救援期間，他與同事每天清淤的時間長達21小時，最多睡3小時，為了讓貨輪盡早脫困，有時候甚至只睡1小時，冒命工作但還沒領到加班費。

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報導指出，加瓦德也說，雖然長賜號在3月29日成功脫困，大家都很興奮歡呼，但他只覺得相當疲累，如釋重負，而且因為他們是外包廠商，並非蘇伊士運河管理局編制內的員工，因此幾乎沒受邀參與任何慶祝活動，似乎被遺忘了。

報導提到，加瓦德表示，自己唯一收到通知的紀念儀式，是在相當倉促的情況下受邀，活動開始前的1個半小時才收到訊息，但活動舉辦的地點離他的住家有4個半小時的車程，讓他根本來不及參與，也覺得極度不受到尊重。

報導也說，加瓦德也相當不滿各種「長賜號迷因圖」，像是貨輪擱淺蘇伊士運河，運河管理局馬上採取行動，但卻派出「米粒大小」般的挖土機前往救援，狂酸政府救援方式有問題，但他只能把這種冷嘲熱諷當成動力，相信自己的怪手能讓這艘貨輪啟航。

長賜號3月底擱淺於蘇伊士運河後，怪手司機群日以繼夜地開挖，想讓貨輪盡早脫困。（歐新社）

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