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    寫著「長榮」其實是「長賜號」！國外網友搞混 外媒撰文說明

    長榮海運的貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在蘇伊士運河，現已進入第3天，造成雙向航道阻塞，目前貨輪仍未脫困，嚴重影響各國船運。（法新社）

    長榮海運的貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在蘇伊士運河，現已進入第3天，造成雙向航道阻塞，目前貨輪仍未脫困，嚴重影響各國船運。（法新社）

    2021/03/25 20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕隸屬於長榮海運的貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）於23日擱淺在蘇伊士運河，造成大「塞船」，目前仍未脫困。而國外有不少網友看到「長賜號」船身印上大大的「EVERGREEN」（長榮），以為這是船名，但其實「Ever Given」（長賜）才是船名，因此美國廣播公司（ABC）也特地撰文說明「那艘卡在蘇伊士運河的船並不叫『長榮號』。」

    《ABC》以「堵住蘇伊士運河的船叫做『長賜號』，儘管船身上寫著大大的『長榮』」為題報導，指出長榮海運是台灣一家貨運公司，該公司擁有「長賜號」（Ever Given）、長雅號（Ever Gentle）以及長智號（Ever Genius）等20艘貨櫃輪，這些貨櫃輪皆以長榮海運公司名稱Ever，加上一個G開頭的英文來命名。

    報導引述蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）聲明指出，「長賜號」於台灣時間23日下午受沙塵暴與強風影響，在蘇伊士運河擱淺打橫，造成運河癱瘓，影響後續船隻通行，而當地氣象預報曾指出，當天該地區會有沙塵暴，「陣風時速高達每小時50公里」。

    報導也提到，有網友拿「長賜號」擱淺擱淺的照片製作各種迷因圖，「雖然這次重大事件會導致運輸延誤以及重大經濟損失，但至少可讓我們得到一些笑點」。

    稍早長賜號的船東日本正榮汽船公司在官網刊登道歉啟事。正榮汽船公司表示，正在與當地當局合作嘗試讓長賜號脫淺，但情況極為困難，將繼續努力盡早解決。而蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）也發布聲明，運管局負責人拉比（Osama Rabie）已宣佈，蘇伊士運河的航行將暫時全面中止，直到長賜號的脫困作業完成為止。

    長賜號於台灣時間23日下午約2時受沙塵暴與強風影響，在蘇伊士運河擱淺打橫，造成運河癱瘓，目前長賜號仍在該處擱淺中。（歐新社）

    長賜號於台灣時間23日下午約2時受沙塵暴與強風影響，在蘇伊士運河擱淺打橫，造成運河癱瘓，目前長賜號仍在該處擱淺中。（歐新社）

    長賜號船東、日本「正榮汽船」公司今（25日）在官網貼出道歉啟事。（圖取自正榮汽船官網）

    長賜號船東、日本「正榮汽船」公司今（25日）在官網貼出道歉啟事。（圖取自正榮汽船官網）

    蘇伊士運管局今稍早也正式宣布，運河將暫時中止航行，直到長賜號脫困為止。（圖擷取自蘇伊士運管局網站）

    蘇伊士運管局今稍早也正式宣布，運河將暫時中止航行，直到長賜號脫困為止。（圖擷取自蘇伊士運管局網站）

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