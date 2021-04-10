《法魯賈六日》戰爭遊戲今年內上架 惹火美國穆斯林

遊戲發行商Victura突然在今年初2月時宣布繼續開發《法魯賈六日》，並預計今年內上架，引發穆斯林團體反彈。（圖擷自「美國伊斯蘭關係委員會」）

2021/04/10 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕曾因輿論壓力一度停止研發的《法魯賈六日》遊戲，發行商Victura突然在今年初2月時宣布繼續開發，並預計今年內上架。對此，美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）呼籲遊戲大廠勿上架《法魯賈六日》。

綜合媒體報導，《法魯賈六日》是以2004年11月發生於伊拉克戰爭中的第2次法魯賈戰役作為遊戲背景。一開始是由Atomic Games工作室開發，然而遊戲未上架，就遭到戰爭受害者家屬的反對，以及社會的輿論壓力，導致當時的發行商KONAMI決定放棄發行。

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直到2021年2月，另一間遊戲發行商Victura宣布將計劃在2021年內發行《法魯賈六日》，並指出由Highwire Games接手本作的開發。

美國伊斯蘭關係委員會日前發出新聞稿，指出此款遊戲是個屠殺穆斯林的模擬遊戲，「它只會將美國與全世界對穆斯林的暴力正當化。整個遊戲產業都該停止妖魔化穆斯林，《法魯賈六日》美化了奪去數百伊拉克民眾生命的戰爭，並且加強了反穆斯林的仇恨情緒」，並呼籲微軟、SONY與Valve都應該禁止《法魯賈六日》在它們的平台上架。

而遊戲發行商Victura曾於3月時指出，《法魯賈六日》可以透過遊戲體驗，讓玩家們更加了解伊拉克戰爭，並強調「這是媒體做不到的」，發行商目前尚未公開《法魯賈六日》遊戲上市時程。

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