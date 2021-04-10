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    獨居老人陳屍家中9年才被發現 學者嘆：人類為數位化付出代價

    挪威奧斯陸空景。資料照。（路透）

    挪威奧斯陸空景。資料照。（路透）

    2021/04/10 13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕科技帶來冷漠！去年一名60多歲的挪威獨居老人麥可（Michael），被發現陳屍在家中，驗屍結果及警方的調查顯示麥可早在9年前就已經死亡，會這麼晚發現，是因為他拒絕與家人聯繫，且他的各種帳單仍透過銀行自動扣款，因此幾乎無人發現異狀。挪威科技大學克羅坎教授（Arne Krokan）表示，「人類正在為數位化付出代價」。

    根據《BBC》報導，去年12月，挪威首都奧斯陸的社工人員進行個案訪視時，無法聯繫到老翁，便請警察開麥可住處的門，沒想到他竟陳屍在屋內。

    經過警方公開驗屍結果及透過屋內牛奶跟信件日期，判定他在2011年4月就已經死亡，直到最近才被發現。麥可雖有過婚姻也育有孩子，但他拒絕與家人聯繫，所以獨居多年。

    麥可的鄰居表示，他平時就不太與人往來，雖有人曾說過「很久沒看到他了」，但鄰居們也以為他早搬走，或是住進安養院，因此並未多想。

    而挪威勞工與福利局（NAV）資料說明，因多次聯絡未果，因此在2018年已停止發放死者的養老金，但他的各種帳單支付仍透過銀行自動扣繳。

    挪威科技大學克羅坎教授（Arne Krokan）感概，因為科技的進步改變了社會的制度，像是利用新技術而大量簡化以往傳統人工核實的流程，同時也衍生許多死角及漏洞，「如果這名男子在30年前死亡，屍體絕對不會等到9年後才被發現，人類正在為數位化付出代價」。

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