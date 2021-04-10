中國在台周邊演習 白宮關切憂破壞穩定

2021/04/10 03:45

〔中央社〕對於中國在台灣周邊舉行軍事演習，白宮發言人莎琪今天表達關切指出，中國在台海的軍事活動日益增加，以削弱台灣民主，擔憂可能破壞穩定。

莎琪（Jen Psaki）今天在白宮例行記者會上被問到對中國在台灣周邊進行軍事演習的看法，以及是否擔心中國入侵台灣時，首先澄清美國沒有要尋求與中國對抗，美國的焦點與美中關係處於嚴峻競爭基礎。

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莎琪接著表示，美方清楚地在公開與私下場合表達對中國對台灣侵略性行動的關切。中國採取日益脅迫性的行動，以削弱台灣民主，也看到中國在台灣海峽的軍事活動令人憂心地增加，這可能破壞穩定。

她指出，美方正密切關注，但她無法做出任何預測。美國國防部與其他單位會進行評估。

對於中國軍隊大舉擾台，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）7日在媒體簡報會曾表示，美方注意到且高度關切中共在區域內的持續脅迫作為，包括針對台灣。在支持如「台灣關係法」所反映的美國長年政策下，「美國仍保有能力，能抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫行動」。

普萊斯並表示，美方會持續與盟友夥伴合作，支撐彼此在印太區域共享的繁榮、安全與價值，這也包含台海和平與穩定。（編輯：徐睿承）

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