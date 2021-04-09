哈利斷捨離王室 證婚大主教同情：生在皇室如「無期徒刑」

哈利（右）和梅根（左）2018年5月19日週六於溫莎城堡舉行盛大婚禮，由坎特伯里大主教威爾比（中）為2人證婚。（路透）

2021/04/09 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與妻子梅根脫離王室後，日前接受專訪大爆王室生活辛酸、王室種族歧視等議題，引發國際關注。對此，曾替哈利夫妻證婚的坎特伯里大主教威爾比（Justin Welby），近日就對哈利表達同情，形容生在皇室就像是「無期徒刑不得假釋」的生活。

威爾比近日接受英媒《金融時報》專訪，對於已遠離英國而遷居至美國的哈利表達同情之意，他認為生在皇室就像「無期徒刑不得假釋」，還形容哈利就像1930年代的愛德華八世一樣，就算退位了仍擺脫不掉「名流」的地位，到哪都會被人們追著跑，「我們期盼他們變成超乎常人（superhuman）。」

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《每日郵報》報導，針對威爾比把皇家生活與終身監禁畫上等號的言論，皇家評論員理查德（Richard Fitzwilliam）就表達強烈反對，他認為威爾比根本胡言亂語，抨擊威爾比打算「盡可能展現對哈利與梅根的同情，尤其他必須否認兩人只有結婚1次」。

哈利和梅根在2018年5月19日於溫莎城堡舉行盛大婚禮，就是由威爾比親自主持，但梅根先前在專訪稱兩人在婚禮3天前就已完婚，並在威爾比面前交換誓詞，但日前遭威爾比駁斥，稱「合法的婚禮是週六（5/19）。我簽署了結婚證書，這是一份法律文件，如果我簽署的證書是假的，那我的行為就是犯罪。」

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