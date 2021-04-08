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    執政黨補選慘敗！首爾、釜山全失守 韓媒：文在寅最大危機

    國民力量首爾市長候選人吳世勳，在首爾25個區均獲得勝利，大敗執政黨候選人，吳世勳時隔10年再度擔任首爾市長。（美聯社）

    國民力量首爾市長候選人吳世勳，在首爾25個區均獲得勝利，大敗執政黨候選人，吳世勳時隔10年再度擔任首爾市長。（美聯社）

    2021/04/08 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓昨（7日）進行地方議員和地方首長補選，被視為下屆2022年南韓總統大選的前哨戰，執政黨共同民主黨在首爾、釜山市長補選中皆以懸殊票數慘敗，在野黨時隔10年和4年奪回首爾市和釜山市，被認為是文在寅政府成立以來的最大危機。

    綜合《韓聯社》報導，今（8日）晨計票工作結束，最大在野黨國民力量在首爾市長和釜山市長補選中均取得壓倒性勝利，國民力量首爾市長候選人吳世勳，在首爾25個區均獲得勝利，最終以57.5%的得票率力壓共同民主黨候選人樸映宣（39.18%），吳世勳時隔10年再度擔任首爾市長。

    另外在野黨同樣在釜山市長補選中大獲全勝，國民力量候選人樸亨埈除全羅南道4個選區外，其他19個選區也同樣取得壓倒性勝利，最終以62.97%的得票率力壓共同民主黨候選人金榮春（34.42%），首爾和釜山補選投票率分別達58.2%和52.7%，地方首長補選投票率逾50%是南韓選舉史首見。

    報導指出，執政黨這次大敗，原因除了有民主黨前任京釜市長涉性騷擾案影響外，加上樓市政策失敗和土地住宅公社職員非法炒地等一系列事件發酵，導致文在寅政府失去青年選民及中立選民的支持。

    共同民主黨常任選舉對策委委員長李洛淵今表示，負起敗選責任，虛心接受此次再補選體現出來的民意，自己與民主黨將自我反省，冷靜思考國家和民主黨的未來。

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