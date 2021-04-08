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    佛洛伊德案情生變？警辯護律師出示影片「膝蓋壓肩胛骨」

    美非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡一案正由法庭審理。（美聯社檔案照）

    美非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡一案正由法庭審理。（美聯社檔案照）

    2021/04/08 00:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡一案正由法庭審理，前明尼阿波利斯警官蕭文（Derek Chauvin）的辯護律師尼爾森（Eric Nelson）在庭上出示一段影片，證明蕭文的膝蓋當時並不完全壓頸，也有壓在佛洛伊德的肩胛骨上。

    根據《富比士》（Forbes）報導，蕭文的首席辯護律師尼爾森5日對陪審員表示，佛洛伊德案中最重要的細節之一，就是警方膝蓋壓頸的時間長短，先前外界均稱蕭文壓了9分鐘多的說法一直沒有受到質疑，因為目擊者和警方的影片都顯示蕭文持續的壓制佛洛伊德，但其實事有蹊翹。

    尼爾森在庭上指出「攝影機視覺錯位」的概念，並播放了1段大約30秒的影片，是目擊者弗雷澤（Darnella Frazier）和已革職員警庫恩（Alexander Kueng）在相同時間下從不同角度拍攝的影片，從目擊者的角度來看，蕭文看似是壓在弗洛伊德的脖子上，但影片中的膝蓋卻是壓在肩胛骨上。

    接受尼爾森詰問的明尼阿波利斯警局長阿蘭冬多（Medaria Arradondo）當庭表示，這是自己首次見到膝蓋壓在肩胛骨上的影片；尼爾森重申他上週在庭審中的觀點，他向陪審員辯解蕭文被指控謀殺、過失殺人的罪名無法成立。

    蕭文的首席辯護律師尼爾森5日對陪審員表示，佛洛伊德案中最重要的細節之一，就是警方膝蓋壓頸的時間長短。（美聯社檔案照）

    蕭文的首席辯護律師尼爾森5日對陪審員表示，佛洛伊德案中最重要的細節之一，就是警方膝蓋壓頸的時間長短。（美聯社檔案照）

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