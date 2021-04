佛洛伊德案情生變？警辯護律師出示影片「膝蓋壓肩胛骨」

2021/04/08 00:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡一案正由法庭審理,前明尼阿波利斯警官蕭文(Derek Chauvin)的辯護律師尼爾森(Eric Nelson)在庭上出示一段影片,證明蕭文的膝蓋當時並不完全壓頸,也有壓在佛洛伊德的肩胛骨上。

根據《富比士》(Forbes)報導,蕭文的首席辯護律師尼爾森5日對陪審員表示,佛洛伊德案中最重要的細節之一,就是警方膝蓋壓頸的時間長短,先前外界均稱蕭文壓了9分鐘多的說法一直沒有受到質疑,因為目擊者和警方的影片都顯示蕭文持續的壓制佛洛伊德,但其實事有蹊翹。

尼爾森在庭上指出「攝影機視覺錯位」的概念,並播放了1段大約30秒的影片,是目擊者弗雷澤(Darnella Frazier)和已革職員警庫恩(Alexander Kueng)在相同時間下從不同角度拍攝的影片,從目擊者的角度來看,蕭文看似是壓在弗洛伊德的脖子上,但影片中的膝蓋卻是壓在肩胛骨上。

接受尼爾森詰問的明尼阿波利斯警局長阿蘭冬多(Medaria Arradondo)當庭表示,這是自己首次見到膝蓋壓在肩胛骨上的影片;尼爾森重申他上週在庭審中的觀點,他向陪審員辯解蕭文被指控謀殺、過失殺人的罪名無法成立。

Derek Chauvin's defense counsel Eric Nelson introduces the concept of "camera perspective bias." Minneapolis Police Chief Arradondo agrees Chauvin's knee looks like it's on Floyd's neck in the bystander video, but appears to be on his "shoulder blade" in the body-cam video. pic.twitter.com/YoR2GWTdaH