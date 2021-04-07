曾被中國兩辦點名批鬥 港前泛民議員郭榮鏗傳移居加拿大

今有消息指香港公民黨核心成員、立法會前議員郭榮鏗已離港移居加拿大。（取自郭榮鏗臉書）

2021/04/07 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港公民黨核心成員、立法會前議員郭榮鏗今天（7日）傳已離開香港，移居加拿大，是近期移居海外的知名泛民派人士之一，而他也是曾遭港澳辦及中聯辦批鬥的政治人物。

綜合港媒報導，香港雜誌《東周刊》今天指稱，去年11月遭禠奪立法會議員資格的郭榮鏗宣布退出香港政壇後，11月底獨自赴英國倫敦，之後又轉抵加拿大，至今都在海外。至於郭榮鏗妻兒今年2月中旬也移居加拿大溫哥華。對此，現任公民黨主席梁家傑表示，不清楚郭榮鏗行蹤，也沒有收到他的退黨申請。

請繼續往下閱讀...

據悉，郭榮鏗和加拿大、英國都素有淵源，1978年出生在愛德蒙頓（Edmonton），1981年隨父母回到香港，後來又到英國留學，1999年取得倫敦國王學院法學學士學位。2006年加入公民黨，參加當屆選委會選舉，成為法律界選委；2012年出戰立法會法律界功能界別選舉，當選立法會議員，其後連任。

去年4月，當時擔任立法會內務委員會副主席的郭榮鏗，被中聯辦及港澳辦點名譴責，批他主持內會主席選舉時濫用權力及拖延程序，嚴重影響立法會運作。之後2020年11月11日，港府裁定郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒和梁繼昌4人議員資格，引發國際撻伐。

另外報導指出，郭榮鏗妻子黃愛恩雖然人在海外，但未完全與香港劃清界線；她在香港新界將軍澳的日出康城仍持有房產，目前由在港的加人打理，用來出租。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法