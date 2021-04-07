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    武漢肺炎》捷克衛生部長又換人 疫情爆發以來第3位

    捷克衛生部長布拉特尼（圖右）防疫理念與總理巴比斯（圖左）不合，遭到撤換。（歐新社資料照）

    捷克衛生部長布拉特尼（圖右）防疫理念與總理巴比斯（圖左）不合，遭到撤換。（歐新社資料照）

    2021/04/07 19:44

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克衛生部長布拉特尼（Jan Blatny）今天被總理巴比斯（Andrej Babis）開除，他是捷克自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行以來下台的第3位衛生部長，前兩位分別是渥伊泰赫（Adam Vojtech）與普萊穆拉（Roman Prymula）。

    美聯社報導，巴比斯近來對布拉特尼處理疫情的手法不甚滿意，因為布拉特尼任內對武漢肺炎的實驗性藥物頒布了嚴格的使用規定，另一方面，布拉特尼也遵從歐盟藥管局（EMA）的方針，拒絕授予俄羅斯的史普尼克V（Sputnik V）疫苗緊急使用許可，導致立場親俄的總統齊曼（Milos Zeman）大為不滿，不斷向巴比斯施壓，要他趕快讓布拉特尼走人。

    布拉特尼的職位預計由布拉格皇家葡萄園醫院大學（Královské Vinohrady University Hospital）的院長亞倫伯格（Petr Arenberger）接任。外界認為，布拉特尼的去職，為捷克使用中國和俄國疫苗打開大門。

    捷克最近的疫情狀況略有起色，本週二的確診數為5522例，這是自去年12月14日以來的最低記錄。

    捷克目前累計156萬例，全國病歿人數2萬7329人。

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