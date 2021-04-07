南海軍演！ 羅斯福航艦打擊群與馬國「異種機型空戰訓練」

美國「羅斯福號」航艦打擊群4日回到南海，6日至7日與馬來西亞皇家空軍進行雙邊演習，雙方展開異種機型空戰訓練。（圖取自美國第七艦隊）

2021/04/07 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）發言人證實，航艦打擊群（TRCSG）4日回到南海，美軍今（7日）釋出照片並表示已與馬來西亞皇家空軍進行雙邊演習，雙方展開異種機型空戰訓練（DACT）。

根據美國第7艦隊官網新聞稿，「羅斯福號」航艦打擊群4月6日至7日與馬來西亞皇家空軍在南海舉辦2021年首次雙邊演習，美國海軍第11艦載機聯隊（CVW-11）與大馬空軍展開異種機型空戰訓練，磨練戰術並增強團隊能力，第11艦載機聯隊指揮官朗貝恩（Michael Langbehn）說：「這些高級演習使我們能夠相互學習」。

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美軍指出，「羅斯福號」航艦打擊群正在確保海洋自由，並建立、促進合作伙伴之間的關係與海上安全活動，「威懾潛在的惡性行動」。

「羅斯福號」航艦打擊群（TRCSG）在南海期間，將進行海上打擊演習、反潛行動任務，協調戰術訓練等活動，陣容包括美國海軍第11艦載機聯隊（CVW-11）、康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill CG-52）、第23驅逐艦中隊、羅素號驅逐艦 （USS Russell DDG-59）。

航載的空中打擊陣容的兵力來自第31戰鬥攻擊機中隊（VAF-31）、第87戰鬥攻擊機中隊 （VFA-87）、第146戰鬥攻擊機中隊（VFA-146）、第154戰鬥攻擊機中隊（VFA-154）、115號機載預警中隊（VAW-115）、第142電子戰飛行隊（VAQ-142）、第75直升機海上攻擊中隊（HSM-75） 、第8海上戰鬥直升機中隊（HSC-8 Helicopter Sea Combat Squadron）、艦隊後勤支援中隊30（Fleet Logistic Support Squadron VRC 30）。

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