中共建黨百年重頭戲 電影院被下令每週至少播2部「紅劇」

中共領導人習近平。示意圖。（法新社）

2021/04/07 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕中共百年黨慶在即，歌劇「白毛女」等「紅劇」成宣傳重頭戲，中國國家電影局近日發出公告，下令全國各影院每週至少播出2部「紅片」，該公告引發各方人士批評。

中共中央宣傳部副部長、文化和旅遊部部長胡和平，上月23日針對中共成立100週年慶祝活動舉行發表會，並表示曾在中國家喻戶曉的歌劇「白毛女」、芭蕾舞劇「紅色娘子軍」等「文化大革命」時期的「經典」紅色題材劇，將成為中共百年黨慶宣傳的重要節目。

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根據《自由亞洲電台（RFA）》報導，近日中國國家電影局發出《關於開展慶祝中國共產黨成立100週年優秀影片展映展播活動的通知》，要求各家電影院從4月1日至12月，每週至少得要播放2部由中共官方指定的紅片，而「人民院線」、「藝術影院聯盟」影院每週則不得少於5場。

中國網路作家韓亦文曾經歷文化大革命，他接受RFA訪問時表示，中共為宣傳黨慶，舉措瘋狂「為國家帶來噩夢」。

有評論人士則認為，中國國內的言論管控幾近瘋狂，退休教師更批「威權制度的政府只能被頌揚、被捧、被讚美，而不能指出他所存在的問題」；也有商人點出問題，認為民眾若不看官方指定的電影，虧損恐得由電影院業者自己承擔。

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