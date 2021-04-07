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    巴西日增逾4000死 專家：醫療瀕臨崩潰 死亡將超越美國

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，巴西疫情每況愈下，昨日再遽增4000人死亡，專家指該國公衛系統瀕臨崩潰。（歐新社）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，巴西疫情每況愈下，昨日再遽增4000人死亡，專家指該國公衛系統瀕臨崩潰。（歐新社）

    2021/04/07 09:17

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，巴西疫情每況愈下，昨日再遽增4000人死亡，專家指該國公衛系統瀕臨崩潰，雖然人口只佔美國的3分之2，但預估死亡人數很可能將超越美國。

    據約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間今上午9點，全球累計確診已超過1億3227萬例，累計死亡也超過287萬例，其中美國累計確診超過3084萬例，死亡則超過55.6萬例；巴西累計確診超過1310萬例，死亡則超過33.6萬例。外媒報導指出，巴西單日平均新增死亡人數高居全球之冠，在過去一天又新增死亡超過4千人，遠超過美國今年1月在高峰期、創下平均每日死亡3千例的數據。

    加上目前巴西的公衛醫療系統已接近崩潰，專家認為該國的死亡人數，很可能會超過美國，巴西杜克大學教授尼可萊利思（Miguel Nicolelis）更形容，巴西目前的情況猶如「生物上的福島縣」，並譬喻猶如核子反應爐引發連鎖反應，且已經「失控了」。但相較於疫情失控，巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）則是持續忽視專家的建議，對於口罩防疫及封城措施依舊未積極推動。

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