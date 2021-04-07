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    川普新辦公室曝光！桌上「小秘密」沒藏好被抓包

    美國前總統川普（右）的前顧問米勒（左）在推特PO出川普新辦公室的照片。（擷取自推特）

    美國前總統川普（右）的前顧問米勒（左）在推特PO出川普新辦公室的照片。（擷取自推特）

    2021/04/07 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普的前顧問米勒（Steven Miller）美國時間5日在推特PO出川普新辦公室的照片，可見辦公室桌面、牆面上有許多擺設都有特別含意。不過，有眼尖網友發現，桌上電話後方似乎藏著一瓶川普最愛喝的可口可樂，而川普先前才公開呼籲要抵制這個品牌。

    綜合外媒報導，米勒週一在推特上PO出川普位於佛羅里達州海湖莊園的新辦公室照片，只見一張氣派的大辦公桌上擺了一份打開的《華爾街日報》、一副眼鏡。另外還可看到桌上放著一塊用來打造美墨邊境高牆的金屬，這是2019年川普訪問加州時收到的紀念品；畫面中，川普的右後方的桌子放著自己的雕像、左後方桌子放著與家人的合照。辦公室後面牆上還有一幅「海軍陸戰隊一號」直升機飛越總統山的照片。

    另外，辦公桌上的電話後方，被眼尖網友發現藏著一瓶可口可樂。

    川普愛喝可樂成癡，據說曾在白宮桌上設「可樂按鈕」，不過，川普先前才呼籲支持者抵制可口可樂等200多家反對共和黨法案的企業。才喊抵制沒多久，就被抓包仍在喝可樂，也成為網友熱議話題。

    網友抓包桌上電話後方藏著一瓶可樂。（擷取自推特）

    網友抓包桌上電話後方藏著一瓶可樂。（擷取自推特）

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