川普新辦公室曝光！桌上「小秘密」沒藏好被抓包

2021/04/07 00:08

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統川普的前顧問米勒(Steven Miller)美國時間5日在推特PO出川普新辦公室的照片,可見辦公室桌面、牆面上有許多擺設都有特別含意。不過,有眼尖網友發現,桌上電話後方似乎藏著一瓶川普最愛喝的可口可樂,而川普先前才公開呼籲要抵制這個品牌。

綜合外媒報導,米勒週一在推特上PO出川普位於佛羅里達州海湖莊園的新辦公室照片,只見一張氣派的大辦公桌上擺了一份打開的《華爾街日報》、一副眼鏡。另外還可看到桌上放著一塊用來打造美墨邊境高牆的金屬,這是2019年川普訪問加州時收到的紀念品;畫面中,川普的右後方的桌子放著自己的雕像、左後方桌子放著與家人的合照。辦公室後面牆上還有一幅「海軍陸戰隊一號」直升機飛越總統山的照片。

請繼續往下閱讀...

另外,辦公桌上的電話後方,被眼尖網友發現藏著一瓶可口可樂。

川普愛喝可樂成癡,據說曾在白宮桌上設「可樂按鈕」,不過,川普先前才呼籲支持者抵制可口可樂等200多家反對共和黨法案的企業。才喊抵制沒多久,就被抓包仍在喝可樂,也成為網友熱議話題。

Just had a terrific meeting with President Trump! pic.twitter.com/jGyAnURAky