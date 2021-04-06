驚！蘇伊士運河又遇油輪拋錨 運管局急出動拖船

今天1艘義大利油輪從南側蘇伊士灣進入運河後引擎故障拋錨，當局緊急出動拖船排除事故。蘇伊士運河示意圖。（法新社檔案照）

2021/04/06 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕埃及蘇伊士運河3月23日遭長榮「長賜號」貨輪堵塞，風波過後今（6日）又傳出事故，1艘義大利油輪從南側蘇伊士灣進入運河後引擎故障拋錨，當局緊急出動拖船排除事故。

綜合外媒報導，船舶追蹤網站「Marine Traffic」和「Tanker Trackers」均顯示，一艘義大利油輪週二從蘇伊士灣進入運河後停滯不前，杜拜船運代理公司「Sharaf」消息指出，該油輪的引擎不明原因發生故障，當局緊急調派拖船前往將油輪脫離航線，防止運河再度堵塞。

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蘇伊士運河管理局（SCA）聲稱，此起事故的影響時間大約只持續了10分鐘，目前事故已經排除，而「Tanker Trackers」的資料顯示，發生事故的義大利油輪的確往北移動中。

蘇伊士運河位於歐洲、亞洲、非洲交接地帶，連接地中海與紅海，是歐亞之間交通量大且繁忙的石油、精煉燃料、穀物等貨物貿易通道，據了解，全球海運物流中大約有15%的貨船要通過蘇伊士運河。

TankersTracker在推特上說，這艘船遇到了困難，但終於再次向北駛去。

蘇伊士運河管理局（SCA）告訴路透社，問題只持續了大約10分鐘，並且“已解決”。

（Yousry Mohamed在伊斯梅利亞和開羅的Nadine Awadalla的報導； Mahmoud Mourad的寫作； David Goodman的編輯）

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