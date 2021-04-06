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    鄰居上門痛罵「共產黨帶來武肺」 驅趕在美逾20年中國家庭

    一個來自中國的家庭，日前在美國遭惡鄰上門咒罵，過程都被門前的監視器錄下。（圖翻攝自堆特）

    一個來自中國的家庭，日前在美國遭惡鄰上門咒罵，過程都被門前的監視器錄下。（圖翻攝自堆特）

    2021/04/06 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近來仇中情緒高漲，仇視亞裔犯罪頻傳。一戶住在加州聖荷西市（San Jose）超過20年的中國家庭，日前遭鄰居敲門痛罵「中國共產黨帶來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）」，還要他們搬家，讓來自中國的屋主感到相當傻眼。

    根據《abc7 NEWS》5日報導，在聖荷西居住了超過20年、來自中國的黃竹和黃英（Huang Zhu and Ying，音譯）夫婦表示，大約在2週以前，他們和自己年僅6歲的雙胞胎孩子待在家裡，忽然聽到敲門聲和門鈴聲。

    起初以為是快遞送貨員的夫婦倆，準備要去應門時，沒多久就聽到對方在門口痛罵帶有種族主義的言詞，之後又大吼「我是你們的鄰居，開門！是你們帶來武漢肺炎！共產黨中國！給我馬上開門！共產黨中國！」還嗆聲「這裡是美國」，要求他們搬出社區。

    黃英向《abc7 NEWS》表示，當時她6歲的兒子還很害怕的問：「媽媽，是不是因為我iPad玩太多，所以他要來這裡懲罰我」黃英聽了相當心疼，趕忙安慰兒子，「你沒做錯任何事，我們都沒有做錯任何事。」

    夫婦倆表示，他們在這個社區住了20多年，從沒遇到過類似情況。事後他們也挨家挨戶拜訪其他鄰居，講述自己遇到的狀況，還好不少鄰居都表示支持他們。目前這對來自中國的夫婦正在申請針對該名惡鄰的限制令。

    來自中國的黃竹和黃英夫婦，在鏡頭前講述這段經歷。（圖翻攝自堆特）

    來自中國的黃竹和黃英夫婦，在鏡頭前講述這段經歷。（圖翻攝自堆特）

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