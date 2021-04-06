全面脫貧？中國15個「新一線城市」月收曝光震碎玻璃心

中國15個新一線城市「居民年人均可支配收入數據」顯示，平均每人每月收入為人民幣3975元，折合新台幣約1萬7221元。（路透檔案照）

2021/04/06 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今年宣布中國全面脫貧，該國財經傳媒集團「第一財經」今天發布該國15個新一線城市「居民年人均可支配收入數據」，全體年收入平均值為人民幣4萬7701.7元，平均每人每月收入為人民幣3975元，折合新台幣約1萬7221元，中國網友看見數據後全崩潰了。

綜合中國媒體報導，「居民年人均可支配收入數據」是指家庭總收入扣除所得稅、社會保險費後的收入，「第一財經」根據2020年6月的《城市商業魅力排行榜》將15個都市定義為「新一線城市」，分別為成都、重慶、杭州、武漢、西安、天津、蘇州、南京、鄭州、長沙、東莞、瀋陽、青島、合肥、佛山。

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調查顯示，杭州每人每月可支配收入為15地中最高，為人民幣5157元（約新台幣2萬2443元），其次依序為東莞人民幣4711元、南京人民幣5051元、蘇州人民幣5215元、天津人民幣3655元、青島人民幣3930元、武漢人民幣3733元、合肥人民幣3468元、成都人民幣3506元、西安人民幣2982元、鄭州人民幣3106元、佛山人民幣4687元、重慶人民幣2569元、長沙人民幣4290元、瀋陽人民幣3510元。

該數據在微博發布後，引發中國網友強烈反彈，許多人紛紛指控數據「造假」，也有留言指稱「鄭州工資待遇是三線城市，消費是一線城市！」、「能多發點錢嗎」、「總是趕不上」、「我們又被平均了」、「人均月收入的話，我不行」、「數據真實？吹得挺像，問問月入過萬的有一半沒」。

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