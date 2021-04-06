無可匹敵！美軍絕密RQ-180無人機 將成空戰革命核心

部分專家認為，RQ-180的外型酷似美國國防承包商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）的B-21戰略轟炸機，圖為B-21的示意圖。（圖擷取自Northrop Grumman官網）

2021/04/06 15:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕從最初傳出美國祕密開發RQ-180新式匿蹤無人偵察機已7年多，據信該機已蒙著神祕面紗飛了十多年，去年10月才首度公開飛行。據《動力》（The Drive）網1日報導，RQ-180將揭開神秘面紗，成為空戰革命核心！

報導稱，儘管五角大廈默默打造RQ-180，美國空軍也從未正式承認其的存在，相關細節幾乎付之闕如，但綜合種種公開訊息和分析，仍能約略窺得全貌。就目前所知，RQ-180可能是高空網路節點與偵察平台角色，能穿透並持續深入敵方領空，將來在革命性空戰和網路生態中，無疑將成為要角。

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文章稱，RQ-180是無可匹敵的，這種高空長航時（HALE）匿蹤無人機研發項目共包括三個發展階段，目前處於第一階段，該項目持續了兩年多，RQ-180無人機可能是美軍機發展中最重要的軍用飛機。

去年10月初，一架吻合RQ-180描述的蝙蝠翼無人機，在大白天出現在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）高空，雙引擎在天上留下長長的蓬鬆白色軌跡，被認為是這款絕密間諜匿蹤無人機首度現蹤。

事實上，大家最初根本不知道該怎麼叫它，後來只好沿用洛克希德馬丁（Lockheed Martin）旗下「臭鼬工廠」（Skunk Works）研製的RQ-170「哨兵」（Sentinel）無人隱形偵察機名稱，暫稱它為RQ-180。

2013年，美國《航空周刊》首次報導了諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）研製的這款無人機。該刊評估，去年11月曝光的照片，大致符合RQ-180無人機的特徵。

《航空周刊》指出，RQ-180已徹底發揮戰力，為美國空軍執行長途情報蒐集、偵察、發動電子攻擊等任務，取代不具匿蹤性能的RQ-4「全球鷹」，而有鑑於世界上的高端對手在反進入/區域拒止能力上皆有長足進步，RQ-180具備遠程、匿蹤、高高度等特色，得以在防衛最森嚴的空域中存活並實施偵蒐。

美國《國家利益》雜誌（The National Interest）去年9月1日刊出一則標題為「祝你好運，中國：美國空軍RQ-180匿蹤無人機正飛往亞洲」的報導，透露目前部分RQ-180經部署在關島的安德森空軍基地，未來將在美國與中國的軍事對抗中發揮重要作用。

美國民間攝影師去年10月間拍到的神秘飛行體，據信就是美軍絕密的RQ-180匿蹤無人機。（圖取自推特@quartzcity）

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