中國送雞蛋、麵粉鼓勵打疫苗 民眾質疑：官員為何不打？

根據中國國家衛健委最新數據顯示，中國各地接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，至今累計近1.4億劑次。示意圖。（法新社）

2021/04/06 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕根據中國國家衛健委最新數據顯示，中國各地接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，至今累計近1.4億劑次。外媒報導，為了讓民眾注射疫苗，各地政府官員紛紛想方設法、軟硬兼施，包括送雞蛋、麵粉，或是拒絕接種的話，據稱恐影響子女上學、工作及居住。

《自由亞洲電台》報導，北京景山街道有店家發布〈領雞蛋了〉公告，其中提到針對進行接種的60歲（含）以上居民提供「鮮雞蛋5斤」的福利。報導也援引網友說法，指出有些街道則提供「麵粉10斤」、「專車免費接送」。

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相較於祭出獎勵措施，報導指出，海南省萬寧市萬城鎮政府的「五不注意事項」，引發爭議，揚言若不接種疫苗，外出交通沒車坐；難進入市場、超市等地；列入黑名單，不得享受政府優惠政策，以及今後子女上學、工作、參軍與住房報建，「都會受到影響」。

報導提到，武漢1名未打疫苗的高姓男子表示，先前疫情嚴峻，政府連口罩都「捨不得給」，突然間打疫苗給雞蛋、麵粉，「這就有疑問了」。另名張姓人士說，官員為了完成「政治任務」，有些地方將施打與子女就學、工作等綁在一起，感覺「特別噁心」。此人認為，打疫苗老百姓沒選擇餘地，「大家都知道有進口疫苗」，是誰在打「老百姓都清楚」。

報導提及，北京丰台區村民李姓女子則說，生命只有1次，強迫或以物質誘惑民眾施打疫苗，反問「你當官的官員為什麼不打」，並舉例「村內的村長和書記都不打」。

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