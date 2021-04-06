為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國送雞蛋、麵粉鼓勵打疫苗 民眾質疑：官員為何不打？

    根據中國國家衛健委最新數據顯示，中國各地接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，至今累計近1.4億劑次。示意圖。（法新社）

    根據中國國家衛健委最新數據顯示，中國各地接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，至今累計近1.4億劑次。示意圖。（法新社）

    2021/04/06 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕根據中國國家衛健委最新數據顯示，中國各地接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，至今累計近1.4億劑次。外媒報導，為了讓民眾注射疫苗，各地政府官員紛紛想方設法、軟硬兼施，包括送雞蛋、麵粉，或是拒絕接種的話，據稱恐影響子女上學、工作及居住。

    《自由亞洲電台》報導，北京景山街道有店家發布〈領雞蛋了〉公告，其中提到針對進行接種的60歲（含）以上居民提供「鮮雞蛋5斤」的福利。報導也援引網友說法，指出有些街道則提供「麵粉10斤」、「專車免費接送」。

    相較於祭出獎勵措施，報導指出，海南省萬寧市萬城鎮政府的「五不注意事項」，引發爭議，揚言若不接種疫苗，外出交通沒車坐；難進入市場、超市等地；列入黑名單，不得享受政府優惠政策，以及今後子女上學、工作、參軍與住房報建，「都會受到影響」。

    報導提到，武漢1名未打疫苗的高姓男子表示，先前疫情嚴峻，政府連口罩都「捨不得給」，突然間打疫苗給雞蛋、麵粉，「這就有疑問了」。另名張姓人士說，官員為了完成「政治任務」，有些地方將施打與子女就學、工作等綁在一起，感覺「特別噁心」。此人認為，打疫苗老百姓沒選擇餘地，「大家都知道有進口疫苗」，是誰在打「老百姓都清楚」。

    報導提及，北京丰台區村民李姓女子則說，生命只有1次，強迫或以物質誘惑民眾施打疫苗，反問「你當官的官員為什麼不打」，並舉例「村內的村長和書記都不打」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2種說法? 中國康希諾生物創辦人：疫苗需打2劑才有效
    2021/04/01 15:23

    2種說法? 中國康希諾生物創辦人：疫苗需打2劑才有效
    中國疫苗接種政治化操作 沒打不能上班、不能回家
    2021/03/31 06:12

    中國疫苗接種政治化操作 沒打不能上班、不能回家
    中國CDC主任：中國疫苗接種率 明年中將達70％
    2021/03/13 22:36

    中國CDC主任：中國疫苗接種率 明年中將達70％
    免費也不打！北京推「上門接種疫苗」 中國民眾曝真實心聲
    2021/03/12 10:42

    免費也不打！北京推「上門接種疫苗」 中國民眾曝真實心聲
    國際今日熱門
    疫情難退燒 法國再增逾6.6萬確診 義大利累計死亡逾11萬例
    2021/04/05 11:33

    疫情難退燒 法國再增逾6.6萬確診 義大利累計死亡逾11萬例

    車頭滲血惡臭撲鼻 引擎竟藏3.6公尺大蟒蛇屍體
    2021/04/05 12:24

    車頭滲血惡臭撲鼻 引擎竟藏3.6公尺大蟒蛇屍體

    悚！美國亞裔老婦人遛狗慘遭殺害 嫌犯持刀刺傷染血
    2021/04/05 12:11

    悚！美國亞裔老婦人遛狗慘遭殺害 嫌犯持刀刺傷染血

    得來速點餐遭催出奇招反制 網：因果報應來太快
    2021/04/05 11:36

    得來速點餐遭催出奇招反制 網：因果報應來太快

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播