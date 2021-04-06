為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    批評伊斯坦堡運河計畫 土耳其10退役上將被拘留

    土耳其上月正式批准伊斯坦堡運河計畫，要在伊斯坦堡開闢一條45公里航道連接黑海與地中海。（歐新社）

    土耳其上月正式批准伊斯坦堡運河計畫，要在伊斯坦堡開闢一條45公里航道連接黑海與地中海。（歐新社）

    2021/04/06 00:45

    〔中央社〕土耳其10名退役海軍上將公開批評總統艾爾段重視的伊斯坦堡運河計畫後，於今天遭到拘留。在土耳其，軍方暗示不服從，會勾起人們對過往政變的回憶。

    法新社報導，土耳其上月正式批准在伊斯坦堡（Istanbul）開闢一條堪比巴拿馬運河（Panama Canal）或蘇伊士運河（Suez Canal）的45公里航道。這項決定開啟土耳其是否恪遵1936年「蒙特魯公約」（Montreux Convention）的辯論。

    蒙特魯公約旨在讓黑海（Black Sea）非軍事化，因而對行經連接地中海的博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait），設下嚴格商務和海軍規範。

    104名退役上將日前在公開信中表示，蒙特魯公約「最能保護土耳其的利益」。

    美聯社報導，這封信中寫道：「在討論伊斯坦堡運河（Canal Istanbul）和退出國際條約的職權時，開啟退出蒙特魯公約的辯論，這種情形令人關切。」

    安卡拉檢察長辦公室表示，已對10名退役上將發布逮捕令；另有4名犯嫌因年齡不適合拘留，遭下令3天內向安卡拉警方報到。

    土耳其NTV電視台報導，上述人士被控「運用武力和暴力來擺脫憲政秩序」。

    檢察長辦公室昨天對上述退役上將展開調查，因他們涉嫌「同意犯下危害國家安全和憲政秩序的罪行」。

    土耳其在2016年發生未遂政變後，當局發動鎮壓，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的批評者紛紛入獄。檢方對這那些人的用詞和現在類似。

    艾爾段擬以750億里拉（lira，約新台幣2635億元）興建博斯普魯斯和達達尼爾海峽的替代航道，令人質疑這條新航道是否適用既有協議。

    國會議長謝托普（Mustafa Sentop）上月24日告訴土耳其新聞網（HaberTurk），總統有權可退出蒙特魯公約，「但有可能跟很可能之間有差別」。

    艾爾段在2018年獲得毋須國會同意即可讓土耳其退出條約的權力，上月他就讓土耳其退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    頻換央行總裁 土耳其通膨率狂噴至16％ 4月恐達18％
    2021/04/05 16:46

    頻換央行總裁 土耳其通膨率狂噴至16％ 4月恐達18％
    土耳其新增逾3.7萬確診創單日新高 當局加嚴防疫措施
    2021/03/31 14:14

    土耳其新增逾3.7萬確診創單日新高 當局加嚴防疫措施
    武漢肺炎》土耳其疫情又暴衝 再祭週末封城
    2021/03/30 22:19

    武漢肺炎》土耳其疫情又暴衝 再祭週末封城
    2016年流產政變算舊帳 土耳其政府再逮150人
    2021/03/23 16:45

    2016年流產政變算舊帳 土耳其政府再逮150人
    軍情動態》向希臘展示軍力 土耳其首艘武裝無人艦開始海試
    2021/02/13 22:59

    軍情動態》向希臘展示軍力 土耳其首艘武裝無人艦開始海試
    嗆聲希臘秤秤自己斤兩！土耳其強人艾多根：賽普勒斯不可能聯邦制
    2021/02/10 23:07

    嗆聲希臘秤秤自己斤兩！土耳其強人艾多根：賽普勒斯不可能聯邦制
    國際今日熱門
    毛澤東思想派暴力組織突襲印度警察部隊 至少22名警察喪命
    2021/04/05 06:45

    毛澤東思想派暴力組織突襲印度警察部隊 至少22名警察喪命

    創造「兩岸和平解決」環境 菅義偉：美日須合作 維持嚇阻力
    2021/04/05 05:30

    創造「兩岸和平解決」環境 菅義偉：美日須合作 維持嚇阻力

    菲防長批中 想佔領更多南海
    2021/04/05 05:30

    菲防長批中 想佔領更多南海

    官方證實 約旦前王儲密謀政變遭軟禁
    2021/04/05 05:30

    官方證實 約旦前王儲密謀政變遭軟禁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播