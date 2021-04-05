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    武漢肺炎》馬來西亞500萬學生重返校園 去年底以來首見

    自今天起，馬來西亞全國約500萬名幼兒園、小學及中學學生都返校上課。（路透）

    自今天起，馬來西亞全國約500萬名幼兒園、小學及中學學生都返校上課。（路透）

    2021/04/05 17:35

    〔中央社〕自今天起，馬來西亞全國約500萬名幼兒園、小學及中學學生都返校上課。媒體報導，這是馬來西亞去年底爆發第3波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來，各級學校學生首度重返校園。

    馬來西亞英文報「星報」（The Star）報導，馬來西亞幼兒園及小學學生今年3月起分階段返校上課。時隔約5個月後，所有中學學生都於今天恢復返校上課。

    受武漢肺炎疫情影響，馬來西亞學校自去年3月起關閉。小學及中學隨後於當年7月分階段重新開放，但10月起，部分地區學校因確診病例上升再度關閉。

    到了去年11月9日，由於第3波疫情爆發，馬來西亞全國各地學校再度關閉。

    馬來西亞家長及教師一致認為，從過去一年的經驗中，學到線上學習並不是實體學習適合的替代方案。

    大馬家長行動教育組織（Parent Action Group for Education）表示，必須要考量課業學習、家庭環境等因素，「看起來，學校是孩子最好的選擇」。「我們不能認為，轉換成線上學習就一切都沒問題了，因為事實並非如此，過去一年，學生幾乎沒有任何學習。」

    另外，馬來西亞全國教學專業職工會（NUTP）指出，去年一項調查顯示，高達93%的受訪者認為，面對面教學及學習是最好的方式。

    還有專家表示，比起在家裡，回到學校上課是比較好的做法，這是因為線上學習並非每天都有課上，孩子恐缺乏適當指導。

    專家也說，希望學校有嚴謹的作法，確保學生安全。

    自馬來西亞學校3月起逐步恢復實體上課以來，已有部分學校傳出確診案例。

    根據馬來西亞教育部數據，截至去年7月為止，全國公立幼兒園、政府設立的中小學，共有近500萬名學生。2019年，馬來西亞私立中學學校的總註冊人數約為10萬6000人。

    馬來西亞今天新增1070人確診感染武漢肺炎，全國累計確診病例為35萬2029起。

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