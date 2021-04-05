應對中國威脅 日德外交國防2+2會談本月中登場

日媒披露，日本和德國將舉行外交、國防2+2會談。圖為德國海軍巡防艦參與2019年9月的北約「北部海岸」軍演（Northern Coasts）。（路透檔案照）

2021/04/05 16:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國擴張野心膨脹，民主國家無不提高警覺。日本《讀賣新聞》5日披露，日本和德國擬在本月16日舉行首次外交、國防最高首長的「2+2」會談，將聚焦愈發具侵略性的中國，以及「印度－太平洋地區」的自由開放等議題。

報導引述多個消息來源指出，日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫，將和德國外交部長馬斯（Heiko Maas）和國防部長克朗普－凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）會談，日程尚未敲定，但雙方希望在本月16日召開。與此同時，日本首相菅義偉與美國總統拜登的領袖峰會，也預定在美國時間16日登場。

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報導指出，德國去年9月制定新的外交戰略「印度太平洋方針」，以加強在印太地區的影響力，並計畫8月調派一艘巡防艦進入印太地區執行為期半年的任務，且還計畫穿越南海，為2002年來首次；日本則希望透過與德國加強合作，進一步推動歐盟其他國家展開類似行動，共同對抗中國霸權主義和威脅，雙方料談及協調德國艦艇停靠日本港口，以及德國軍方與自衛隊聯合訓練等事宜。

此外，雙方亦會就北韓研發核武和導彈、日本人遭北韓綁架，以及近日緬甸軍方鎮壓平民等區域局勢交換意見。

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