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    香港中學課本大改「鴉片戰爭背景」！ 歷史老師曝真相

    香港中學課本大改鴉片戰爭背景，歷史老師曝真相。圖為香港歷史博物館。（歐新社）

    香港中學課本大改鴉片戰爭背景，歷史老師曝真相。圖為香港歷史博物館。（歐新社）

    2021/04/05 15:32

    〔即時新聞／綜合報導〕根據港媒報導，香港中學二年級將於今年9月開始採用新的課程大綱，經比較新舊版歷史課本發現，鴉片戰爭背景被大幅刪改，對此，資深歷史老師認為，教育應多角度了解事件，但現在的政治形勢卻不容許此事發生，令人遺憾。

    根據《明報》報導，香港去年有小學教師教授鴉片戰爭內容引爆爭議，中國官媒敦促香港政府「徹底整肅當前香港歷史教育的種種亂象」，香港中學二年級將於今年9月開始採用新的課程大綱，涵蓋五代十國至清朝的中史課題，3版本已經送審教育局，但尚未推出市面的新版教師用書發現，鴉片戰爭背景的描述被大幅刪減、改動。

    報導提到，舊版歷史課本提到鴉片戰爭背景，包含清朝限制通商、中英貿易談判失敗、英商向中國輸入鴉片、清朝欽差大臣林則徐禁煙、虎門銷煙，以及英軍毆斃尖沙嘴村民林維喜事件，導致戰爭爆發；新版則在備忘錄提醒教師指出，「雖然英國不滿清廷實施多種貿易限制，要求清廷改善通商條件又不果，但這些問題與鴉片戰爭的爆發沒有直接關係」，又刪掉舊版提到清朝的負面敘述，包含「以『天朝上國』自居」、「閉關自守」等。

    報導指出，資深歷史老師陳仁啟表示，教育應多角度了解事件，但現在的課程與書籍都要配合政治形勢，不容許多角度論述，因此新書講述鴉片戰爭背景時，僅強調英國侵華、以鴉片毒害中國人等，並形容現在四周皆是「紅線」，「輪不到前線教師有其他聲音」，教師為了感到安心，上課「一定照書教」。

    另外，歷史課本關於鴉片戰爭的題目亦有變動，舊版書有題目要求學生評價林則徐禁煙手法是否明智、是否同意若中國當初採取較開放貿易政策，就能避免鴉片戰爭的屈辱；新版書則改為以圖表描述清朝輸入中國的鴉片數量、分析不平等條約對中國經濟的影響等。

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