武漢肺炎》全球逾1億3068萬例確診 逾284萬多人病歿

法新社彙整，截至台灣4日晚間7時，全球至少284萬7182人死於武漢肺炎，至少1億3068萬5270例確診。（美聯社資料照）

2021/04/04 21:18

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日11時（台灣4日晚間7時），全球至少284萬7182人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億3068萬5270例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

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上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

全球3日通報新增8985人病歿、53萬5740起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1987死）、美國（800死）與印度（513死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計55萬4779人病故、3067萬1844例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（33萬193人喪生、1295萬3597例確診）、墨西哥（20萬4011人喪生、224萬9195例確診）、印度（16萬4623人喪生、1248萬5509 例確診）及英國（12萬6826人喪生、435萬7091例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有252人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（223人）、蒙特內哥羅（207人）、波士尼亞-赫塞哥維納（206人）、比利時（199人）。

從區域來看，歐洲累計96萬8790死、4458萬3896例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計79萬5357死、2519 萬8343例確診；美國和加拿大共計57萬7830死、3166萬8923例確診。

亞洲共計27萬5247死、1830萬3260例確診；中東地區共計11萬5317死、662萬7888例確診；非洲共計11萬3644死、426萬4758例確診；大洋洲共計997死、3萬8204例確診。

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