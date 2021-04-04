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    「遼寧號」艦隊昨通過宮古海峽 中國軍機今又擾我西南空域

    日本防衛省公布中國航艦「遼寧號」動態。（取自日本防衛省統合幕僚監部網頁）

    日本防衛省公布中國航艦「遼寧號」動態。（取自日本防衛省統合幕僚監部網頁）

    2021/04/04 21:48

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍今日又有軍事舉動，我國國防部今晚公布「即時軍事動態」指，中國一架「運-8」技術偵察機今日上午進入我西南空域航空識別區，日本防衛省也在今晚宣布，中國「遼寧號」航艦以及5艘艦艇昨日上午經過宮古海峽，朝太平洋方向航行，是否接近我國東部外圍海域待觀察。

    國防部今晚表示，中國一架「運-8」技術偵察機今日上午自台灣海峽中線以南空域，進入我西南空域防空識別區，空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

    另值得注意的是，日本防衛省統合幕僚監部今日發布訊息指，日本海上自衛隊在昨日上午8點於長崎縣男女群島西南方470公里海域，發現中國航艦「遼寧號」及5艘護衛艦艇的蹤跡，並向南通過宮古海峽後，持續朝太平洋航行。日方派P-1海上偵察機、P-3反潛機追蹤其動態。

    根據日本防衛省公佈的中國艦艇，分別為遼寧號航空母艦、一艘「055」驅逐艦「南昌」艦、二艘「052D」驅逐艦「成都」、「太原」艦，一艘「054A」巡防艦以及一艘戰鬥支援艦。

    另外，日本防衛省今晚也公布，中國一架「運9」軍機今日在宮古海峽來回穿梭，但並未環繞我國東部外圍空域。

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